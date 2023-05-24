Торговка испугала бомбой медиков больницы в пермском поселке

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
В медицинское учреждение женщина пришла со своим напарником, чтобы продать столовые приборы по высокой цене. При этом разрешения на продажу у нее не оказалось, сообщили в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
Когда охранник попытался прогнать женщину, она сказала, что у нее в сумке есть бомба. В больницу вызвали сотрудников силовых структур, которые взрывчатое вещество у торговки не обнаружили.
Тогда женщина сказала, что просто пошутила. Тем не менее, ее забрали в отделение полиции.
Напомним, в Нижнем Тагиле одна из студенток-старшекурсниц медицинского колледжа сообщила, что якобы в шести кабинетах находятся пакеты со взрывчатками. Вскоре выяснилось, что данная информация о минировании была ложной, так как девушка не хотела идти на учебу.