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Торговка испугала бомбой медиков больницы в пермском поселке

24 мая 2023, 16:07
Фото: 1MI
Бродячая женщина-торговка испугала бомбой сотрудников больницы поселка Суксун в Пермском крае.

В медицинское учреждение женщина пришла со своим напарником, чтобы продать столовые приборы по высокой цене. При этом разрешения на продажу у нее не оказалось, сообщили в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

Когда охранник попытался прогнать женщину, она сказала, что у нее в сумке есть бомба. В больницу вызвали сотрудников силовых структур, которые взрывчатое вещество у торговки не обнаружили.

Тогда женщина сказала, что просто пошутила. Тем не менее, ее забрали в отделение полиции.

Напомним, в Нижнем Тагиле одна из студенток-старшекурсниц медицинского колледжа сообщила, что якобы в шести кабинетах находятся пакеты со взрывчатками. Вскоре выяснилось, что данная информация о минировании была ложной, так как девушка не хотела идти на учебу.

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#Елизавета Зиборова#Торговцы#Полиция#Инцидент#Больница#Бомба#Происшествия
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