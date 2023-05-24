Уроженца Нижнего Тагила будут судить за распыление перцового газа в лицо полицейскому

Однако через несколько метров полицейский его догнал. Тогда мужчина распылил ему в лицо перцовый газ из баллончика. Представитель правопорядка получил ожоги слизистых оболочек глаз, но все же смог задержать мужчину до момента, пока к ним не подбежал второй сотрудник, сообщили в СК по Краснодарскому краю.