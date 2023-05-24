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Уроженца Нижнего Тагила будут судить за распыление перцового газа в лицо полицейскому

24 мая 2023, 07:44
Фото: 1MI
21-летний уроженец Нижнего Тагила предстанет перед судом в Анапе за то, что он распылил в лицо полицейскому перцовый газ. Молодой человек обвиняется в применении насилия к представителю правопорядка.

Инцидент случился на проспекте Пионерском в Анапе. Мужчина нарушал общественный порядок, а потому на него обратили внимание полицейские. Обвиняемый не хотел, чтобы его задерживали и составляли протокол. Поэтому он попытался сбежать.

Однако через несколько метров полицейский его догнал. Тогда мужчина распылил ему в лицо перцовый газ из баллончика. Представитель правопорядка получил ожоги слизистых оболочек глаз, но все же смог задержать мужчину до момента, пока к ним не подбежал второй сотрудник, сообщили в СК по Краснодарскому краю.

Тагильчанин свою вину признал. Баллончик с газом у него изъяли и приобщили к делу как вещественное доказательство. Дело уже направлено на рассмотрение в суд. Теперь молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

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#Ирина Кирилова#Полиция#ГАЗ#Насилие#Криминал#Нижний Тагил
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