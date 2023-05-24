Уроженца Нижнего Тагила будут судить за распыление перцового газа в лицо полицейскому

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Инцидент случился на проспекте Пионерском в Анапе. Мужчина нарушал общественный порядок, а потому на него обратили внимание полицейские. Обвиняемый не хотел, чтобы его задерживали и составляли протокол. Поэтому он попытался сбежать.
Однако через несколько метров полицейский его догнал. Тогда мужчина распылил ему в лицо перцовый газ из баллончика. Представитель правопорядка получил ожоги слизистых оболочек глаз, но все же смог задержать мужчину до момента, пока к ним не подбежал второй сотрудник, сообщили в СК по Краснодарскому краю.
Тагильчанин свою вину признал. Баллончик с газом у него изъяли и приобщили к делу как вещественное доказательство. Дело уже направлено на рассмотрение в суд. Теперь молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.