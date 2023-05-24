В Нижнем Тагиле водитель выехал на встречку и устроил лобовое ДТП на набережной пруда

Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина за рулем «ВАЗ-2107» ехал со стороны проспекта Мира в сторону улицы Пархоменко. Тагильчанин не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там отечественный автомобиль столкнулся с Ford Focus.