В Нижнем Тагиле водитель выехал на встречку и устроил лобовое ДТП на набережной пруда

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина за рулем «ВАЗ-2107» ехал со стороны проспекта Мира в сторону улицы Пархоменко. Тагильчанин не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там отечественный автомобиль столкнулся с Ford Focus.
На кадрах видеозаписи, присланных читателями редакции TagilCity.ru, у «ВАЗ-2107» разбит капот и бампер. У иномарки смято левое крыло и разбиты фары. Не месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.
В результате ДТП водитель «ВАЗ-2107» был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи на месте происшествия. От госпитализации он отказался, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.