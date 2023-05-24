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В Нижнем Тагиле водитель выехал на встречку и устроил лобовое ДТП на набережной пруда

24 мая 2023, 09:10
Фото: 1MI
24 мая около 10.00 на улице Горошникова у дома № 78 в Нижнем Тагиле произошло лобовое ДТП между автомобилями «ВАЗ-2107» и Ford Focus.

Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина за рулем «ВАЗ-2107» ехал со стороны проспекта Мира в сторону улицы Пархоменко. Тагильчанин не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там отечественный автомобиль столкнулся с Ford Focus.

На кадрах видеозаписи, присланных читателями редакции TagilCity.ru, у «ВАЗ-2107» разбит капот и бампер. У иномарки смято левое крыло и разбиты фары. Не месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-2107» был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи на месте происшествия. От госпитализации он отказался, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
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