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Published Сегодня, 14:07

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Updated Сегодня, 14:09

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В Реже разгорелись два новых лесных пожара

24 мая 2023, 14:07
Фото: 1MI
Два новых природных пожара зафиксировано в Режевском городском округе в послеобеденное время.

Спасатели уже пытаются их потушить. Над этим работает авиалесоохрана, лесничество и 223 пожарно-спасательная часть. Об этом рассказал глава Режевского городского округа Иван Карташов.

На месте присутствует и ведущий инженер по охране лесов и парков Римихан Элдарханов. Трудятся и добровольцы.

Первый пожар зафиксирован в лесном массиве за Режевской ЦРБ. Там была произведена опашка территории, потушен открытый огонь. Сейчас там проливают территорию и делают все возможное чтобы пожар не начался вновь.

Второй лесной пожар разгорелся за садами «Лесовод». В общей сложностив Режевском ГО работает малая авиация и вертолет МИ-8. Помимо этого, пламя тушат еще и на границе Режевского и Артемовского районов.

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