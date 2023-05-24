В Реже разгорелись два новых лесных пожара

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Спасатели уже пытаются их потушить. Над этим работает авиалесоохрана, лесничество и 223 пожарно-спасательная часть. Об этом рассказал глава Режевского городского округа Иван Карташов.
На месте присутствует и ведущий инженер по охране лесов и парков Римихан Элдарханов. Трудятся и добровольцы.
Первый пожар зафиксирован в лесном массиве за Режевской ЦРБ. Там была произведена опашка территории, потушен открытый огонь. Сейчас там проливают территорию и делают все возможное чтобы пожар не начался вновь.
Второй лесной пожар разгорелся за садами «Лесовод». В общей сложностив Режевском ГО работает малая авиация и вертолет МИ-8. Помимо этого, пламя тушат еще и на границе Режевского и Артемовского районов.