В ВЭБ. РФ хотят обеспечить приток в экономику до 10 трлн рублей

Одновременно с таксономией государство планирует стимулировать развитие венчурного рынка – привлекать инвестиционные средства на запуск стартапов, использовать подходящие элементы инновационной экономики. Финансирование стартапов зачастую сопряжено с риском, потому что многие из них так и не смогут окупиться. Госкорпорация развития работает над внедрением портфельного подхода, который позволил бы оценить рентабельность высокорисковых инвестиций не по каждому проекту, а по портфелю в общем.