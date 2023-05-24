В ВЭБ. РФ хотят обеспечить приток в экономику до 10 трлн рублей

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Таксономией считается комплекс технологий и услуг, внедрение и развитие которых играет огромную роль для процветания страны, сообщает 56orb.ru. Так как новые разработки всегда несут серьезный риск для инвесторов, государство благодаря таксономии оказывает поддержку многообещающим инновационным проектам. Например, компаниям предлагаются максимально выгодные кредиты в коммерческих банках. При этом оценкой рентабельности проектов занимаются сами банки, реестр составляет ВЭБ.РФ, а проверку на соответствие осуществляет ЦБ РФ, пишет «Коммерсант».
Одновременно с таксономией государство планирует стимулировать развитие венчурного рынка – привлекать инвестиционные средства на запуск стартапов, использовать подходящие элементы инновационной экономики. Финансирование стартапов зачастую сопряжено с риском, потому что многие из них так и не смогут окупиться. Госкорпорация развития работает над внедрением портфельного подхода, который позволил бы оценить рентабельность высокорисковых инвестиций не по каждому проекту, а по портфелю в общем.
Ранее глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов уже отмечал, что если портфелю удастся обойтись без общего убытка, при этом 10–25% компаний можно будет считать прибыльными, а их технологии – полезными, то он сформирован правильным образом. Минэкономразвития выпустило соответствующий проект постановления, согласно которому госкорпорация получает право на риск и 50 миллиардов рублей на реализацию такой инициативы.
Инструментарий, внедренный ВЭБ.РФ для привлечения финансирования, уже показывает первые успехи. Речь идет об антикризисных поручительствах, кредитовании для сохранения рабочих мест и проведения модернизации, фабрике проектного финансирования.
За последние пять лет госкорпорация развития при участии Шувалова внедряет новые инструменты поддержки по различным направлениям деятельности: постройке школ, запуску нового транспорта в городах, очистке и реставрации водоканалов в регионах. Итогом реализации каждого проекта является улучшение качества жизни россиян в регионах. Уже более 27 миллионов граждан почувствовали на себе положительные перемены от работы ВЭБ.РФ и Минэкономразвития, а общий объем финансирования инвестпроектов превысил 11 триллионов рублей.