Водитель иномарки в Екатеринбурге устроил ДТП и скрылся

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:34
Екатеринбуржец, управлявший автомобилем, врезался в другую машину, которая стояла на светофоре. После чего он проехал по тротуару и по полосе встречного движения уехал с места происшествия, пишет Е1.
Водитель объявлен в розыск. Вскоре один из местных жителей обнаружил брошенную мужчиной иномарку во дворе, который находится недалеко от места ДТП.
Напомним, 21 мая 2023 года полицейские устроили погоню за нетрезвым таксистом, который не остановился по их просьбе. После одного предупреждающего выстрела водитель остановился. В отношении него было возбуждено уголовное дело.