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Восьмилетний мальчик гулял по карнизу многоэтажки в Екатеринбурге

24 мая 2023, 05:09
Фото: 1MI
Ребенок восьми лет несколько раз ходил по карнизу 16 этажа многоэтажного дома. Инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Академика Парина.

Гуляющего ребенка на карнизе увидели местные жители. По словам одного из очевидцев, мальчик несколько раз самостоятельно открывал окно и выбирался, пишет Ура.ру.

В пресс-службе МВД по Екатеринбургу сообщили, что поступившая информация по данному инциденту зафиксирована. Сотрудники полиции проведут проверку, по итогам которой будет принято соответствующее решение.

Напомним, 17 мая 2023 года в Екатеринбурге подросток спускался во двор по балконам. Внизу мальчика поджидали его друзья. Спуск завершился удачно, мальчик не пострадал.

В Екатеринбурге ребенок вышел гулять через балкон на втором этаже
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Многоэтажка#Карниз#Прогулка#Полиция#Проверка#Общество
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