Восьмилетний мальчик гулял по карнизу многоэтажки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Гуляющего ребенка на карнизе увидели местные жители. По словам одного из очевидцев, мальчик несколько раз самостоятельно открывал окно и выбирался, пишет Ура.ру.
В пресс-службе МВД по Екатеринбургу сообщили, что поступившая информация по данному инциденту зафиксирована. Сотрудники полиции проведут проверку, по итогам которой будет принято соответствующее решение.
Напомним, 17 мая 2023 года в Екатеринбурге подросток спускался во двор по балконам. Внизу мальчика поджидали его друзья. Спуск завершился удачно, мальчик не пострадал.