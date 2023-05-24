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Второгодник кошмарит первоклассников в школе в Каменске-Уральском

24 мая 2023, 08:20
Фото: 1MI

Первоклассник-второгодник избивает детей в школе в Каменске-Уральском

Ученик первого класса, оставшийся на второй год, держит в страхе своих одноклассников. Об этом заявляют родители детей. По их словам, мальчик бьет детей и срывает уроки.

В конце марта родители написали директору коллективное обращение, где попросили провести комиссию и перевести агрессивного ребенка в другую школу, пишет Е1. По словам мамы одного из учеников, конфликты случаются каждый день. Дети рассказывают, что мальчик может во время урока ходить по классу, слушать музыку, а также оскорблять других.

В последний раз драка случилась 18 мая. Тогда мальчик напал на девочку. Другие дети боятся ходить в школу. По словам матери еще одного одноклассника, ее сын за три месяца трижды был на больничном, в том числе из-за побоев.

Женщина отметила, что педагоги просят поговорить с матерью ученика, но сами в ситуации не разбираются. После каждого случая родители везут детей снимать побои и пишут в полицию заявления. Они планируют обратиться и к уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области, и в суд.

В пресс-службе полиции Каменска-Уральского рассказали, что заявления принимают и по каждому проводят проверку. Также принимаются профилактические меры.

Директор школы №60, где случился конфликт, Елена Лосева, утверждает, что мама ребенка на контакт не идет, а без ее согласия сделать ничего нельзя. С ребенком проводятся работы в соответствии с инструкцией. В том числе с ним занимается психолог. Однако варианты решения без психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) школа не может. При этом пройти ее можно только при условии, что мама напишет заявление.

Родителям директор ответила, что в соответствии с законом ребенок имеет право получать образование. Также его нельзя оградить от детей или сделать замечание, так как в начальной школе дисциплинарные наказания не применяются.

Кроме того, по словам директора, ребенок не препятствует образовательному процессу, а на все замечания реагирует. Объяснить своего поведения он не может. Классному руководителю рекомендовано уделить поведению ребенка особое внимание.

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