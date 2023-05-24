Второгодник кошмарит первоклассников в школе в Каменске-Уральском

Директор школы №60, где случился конфликт, Елена Лосева, утверждает, что мама ребенка на контакт не идет, а без ее согласия сделать ничего нельзя. С ребенком проводятся работы в соответствии с инструкцией. В том числе с ним занимается психолог. Однако варианты решения без психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) школа не может. При этом пройти ее можно только при условии, что мама напишет заявление.