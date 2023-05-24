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Жители Екатеринбурга заметили необычное природное явление в небе

24 мая 2023, 06:30
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга заметили в небе космическое явление ночью 24 мая 2023 года.

Природным явлением оказалось сближение Венеры и Луны. Его было видно на всей планете, но лучше всего смогли рассмотреть жители Урала, так как в этом регионе сближение было ближе всего к Земле, сообщили в Telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург».

Фото: Telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург»

По словам астронома Владилена Санакоева, это сближение Луны и Венеры будет последним в 2023 году. Кроме того, благодаря данному явлению вечером в небе можно будет найти созвездие Близнецов.

Напомним, ночью 1 февраля 2023 года жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила могли наблюдать полет кометы над Землей, который случается раз в 50 тысяч лет.

Яркое небесное тело пролетит над Нижним Тагилом
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#Екатеринбург#Свердловская область#Природное явление#Космос#Луна#Астрономия#Небо#Природа#Елизавета Зиборова
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