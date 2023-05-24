Жители Екатеринбурга заметили необычное природное явление в небе

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Природным явлением оказалось сближение Венеры и Луны. Его было видно на всей планете, но лучше всего смогли рассмотреть жители Урала, так как в этом регионе сближение было ближе всего к Земле, сообщили в Telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург».
По словам астронома Владилена Санакоева, это сближение Луны и Венеры будет последним в 2023 году. Кроме того, благодаря данному явлению вечером в небе можно будет найти созвездие Близнецов.
Напомним, ночью 1 февраля 2023 года жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила могли наблюдать полет кометы над Землей, который случается раз в 50 тысяч лет.