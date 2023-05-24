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Published Сегодня, 05:39

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Updated Сегодня, 05:41

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Жительница Екатеринбурга рассказала о поджоге у ее квартиры

24 мая 2023, 05:39
Фото: 1MI
На улице Баумана, 25 в Екатеринбурге в ночь на 23 мая разгорелся пожар. Жительница квартиры Екатерины уверена, что причиной стал поджог.

По ее словам, около двери лежали детские кроссовки. Семья планировала отдать их дворнику для ребенка. У соседей располагался деревянный столик. Его огонь не задел. Женщина уверена, что это был умышленный поджог.

Когда началось возгорание, семья уже спала, но успела проснуться. Никто в результате пожара не пострадал. На место приезжала скорая помощь. Вся квартира была в дыму.

По мнению жительницы, поджог мог быть совершен из-за затянувшегося конфликта с соседями. Она рассказала что ее соседке не нравится ремонт. Она заявила, что не даст семье жить. Это длится с 2017 года.

Теперь в ситуации разбирается полиция. В пресс-службе УМВД Екатеринбурга рассказали, что проводится проверка.

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#Ирина Кирилова#Пожар#Квартира#Семья#Происшествия#Екатеринбург
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