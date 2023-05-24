Жительница Екатеринбурга рассказала о поджоге у ее квартиры

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
По ее словам, около двери лежали детские кроссовки. Семья планировала отдать их дворнику для ребенка. У соседей располагался деревянный столик. Его огонь не задел. Женщина уверена, что это был умышленный поджог.
Когда началось возгорание, семья уже спала, но успела проснуться. Никто в результате пожара не пострадал. На место приезжала скорая помощь. Вся квартира была в дыму.
По мнению жительницы, поджог мог быть совершен из-за затянувшегося конфликта с соседями. Она рассказала что ее соседке не нравится ремонт. Она заявила, что не даст семье жить. Это длится с 2017 года.
Теперь в ситуации разбирается полиция. В пресс-службе УМВД Екатеринбурга рассказали, что проводится проверка.