Жителям Воронежской области предложили способ экономии на лекарственных препаратах

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Мнение людей подтверждается официальной статистикой. Данные Воронежстата, который каждую неделю проводит мониторинг стоимости медикаментов, подтверждают, что цена на некоторые лекарства в регионе за последние 16 месяцев увеличилась почти в два с половиной раза, пишет moe-online.
В аптеках Воронежской области, в соответствии с отчетами, “Ренгалин” в январе текущего года стоил в среднем 120,17 руб., а в апреле его стоимость составила уже 296,03 руб. Анальгин отечественного производства за год и четыре месяца подорожал на шестьдесят семь процентов, а валидол - на тридцать пять процентов.
В такой ситуации пациенты задаются вопросом о том, как сэкономить, чтобы для семейного бюджета оставались посильными расходы на лекарственные средства. Одним из выходов является подбор аналогов совместно с лечащим врачом, основываясь на международном непатентованном наименовании (МНН) препарата.
«Это дает большую свободу пациентам – они могут выбирать препарат, ориентируясь на свои финансовые возможности. Если мы говорим о массовом коммерческом сегменте лекарств, то на рынке, как правило, представлены препараты разных производителей с одинаковым действующим веществом. Например, на «Здравсити» по запросу популярного средства от гастрита и язвы представлено порядка 40 товаров с одним и тем же МНН. При этом их стоимость варьируется от 65 до 400 рублей”, - пояснил глава департамента электронной коммерции маркетплейса “Здравсити” Даурен Абеуов.
По его словам, динамика цен тоже различается. К примеру, в категории препаратов, применяемых при ОРВИ и ОРЗ, средняя стоимость упаковки импортного лекарства с января 2022 года по настоящее время выросла почти на восемьдесят два процента, при этом цена аналогичного препарата, но произведенного в России, снизилась на тридцать два процента за аналогичный период.
Стоит отметить, что фактически врачи редко назначают лекарственные препараты по МНН. По данным исследований агентства Ipsos, проведенных в 2022 году, медики в Российской Федерации предпочитают назначать препараты определенных брендов. При этом чаще всего так поступают педиатры, урологи и гинекологи - доля их назначений по МНН составляет не более 10 процентов.
Между тем Приказ Минздрава России от 24.11.2021 № 1094н предписывает назначать для лечения пациентам препараты по МНН. В плане лечения или рецепте врач может указать торговое название при условии отсутствия МНН. Поэтому пациент имеет право попросить указать в плане лечения или рецепте МНН с описанием дозировки и схемы приема. И только после этого приобретать препарат. Эксперт рекомендует делать это на онлайн-сервисах по заказу и доставке фармакологических препаратов.
Даурен Абеуов добавил, что получить исчерпывающую подборку лекарств по действующему веществу во всех имеющихся в наличии дозировках, формах выпуска и разных брендов можно на сайте или в приложении. Можно, не торопясь, подобрать необходимые лекарственные средства, ориентируясь на свой бюджет, после чего получить их с доставкой на дом при условии, что в заказе отсутствуют рецептурные препараты. Также их можно забрать из любой удобной аптеки. Заказывать лекарства можно в 81 регионе Российской Федерации. В ассортименте «Здравсити» 59 тысяч наименований лекарственных препаратах и товаров для красоты и здоровья.