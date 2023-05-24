Живодер из Нижнего Тагила задержан за изибиение собаки в прямом эфире

Попасть в квартиру сразу у сотрудников полиции не получилось, никто не открывал дверь. Пришлось вызывать бригаду поисково-спасательного отряда, при помощи болгарки работники МЧС вскрыли дверь. На такие меры пришлось пойти после того как в полицию поступил сигнал, что живодер мог убить свою мать, с которой он жил в одной квартире. В итоге все обошлось, пожилая женщина жива и здорова, добавил начальник пресс-службы.