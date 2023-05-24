Живодер из Нижнего Тагила задержан за изибиение собаки в прямом эфире

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Его собака была передана в руки зоозащитников. Об этом редакции рассказал Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. Мужчина был доставлен в отделение полиции для допроса. По итогам проверки в отношении молодого человека будет принято процессуальное решение.
Собака по кличке Чип, которая стала главным героем видео, передана зоозащитникам для того, чтобы в ходе обследования установить, получила ли она какие-либо травмы или увечья со стороны хозяина, — рассказал Валерий Горелых.
Попасть в квартиру сразу у сотрудников полиции не получилось, никто не открывал дверь. Пришлось вызывать бригаду поисково-спасательного отряда, при помощи болгарки работники МЧС вскрыли дверь. На такие меры пришлось пойти после того как в полицию поступил сигнал, что живодер мог убить свою мать, с которой он жил в одной квартире. В итоге все обошлось, пожилая женщина жива и здорова, добавил начальник пресс-службы.
Ранее в сети был опубликован пост с видео, на котором молодой мужчина во время онлайн трансляции на площадке Discord заявил подписчикам, что собирается убить свою собаку. Словами мужчина не ограничивался и наносил животному удары по голове и шеи.