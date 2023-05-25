2 млн заплатит фирма за травму на стройке рабочего из Серова

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Было установлено, что ООО «Ек-Строй» заключило договор на ремонт крыши с одним из металлургических предприятий. 10 марта 2021 года при демонтаже аварийных плит рабочий упал со здания и получил травмы головы и туловища. Это привело к причинению тяжкого вреда здоровью.
Выяснилось, что у фирмы не был заключен трудовой договор с пострадавшим. Кроме того, мужчину не обучили требованиям охраны труда и не проверили его знания в этой области. Однако факт трудовых отношений между ООО «Ек-Срой» и пострадавшим удалось установить.
Прокурор попросил суд удовлетворить требования пострадавшего о компенсации морального вреда в полном объеме. Теперь работодатель должен заплатить ему два миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.