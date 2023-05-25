2 млн заплатит фирма за травму на стройке рабочего из Серова

Выяснилось, что у фирмы не был заключен трудовой договор с пострадавшим. Кроме того, мужчину не обучили требованиям охраны труда и не проверили его знания в этой области. Однако факт трудовых отношений между ООО «Ек-Срой» и пострадавшим удалось установить.