Более 82 тысяч жителей Нижнего Тагила проголосовали за объекты благоустройства-2024

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Все еще лидирует проект по благоустройству общественной территории в районе домов 5, 7, 11 по проспекту Строителей. За него отдали свои голоса 33 161 человек.
За последнюю неделю программа комплексного благоустройства площади перед зданием Машиностроительного техникума по проспекту Вагоностроителей, 14а существенно оторвалась от двух других проектов и уступает первому месту менее 3 тысяч голосов — 31 300 жителей Нижнего Тагила выступили за реконструкцию данного объекта.
За преображение лесопарковой территории поселка Рудника им. III Интернационала в Нижнем Тагиле проголосовали 11 151 тагильчан.
Проект комплексного благоустройства пешеходной территории пр. Ленинградский от пр. Дзержинского до ул. Чайковского (нечетная сторона) в составе проекта «Комплексное благоустройство пешеходной территории пр. Ленинградский на участке от пр. Дзержинского до ул. Зари получил 7 040 голосов.
Всего в голосовании за объекты благоустройства 2024 года приняли участие более 743 тысяч жителей Свердловской области.
Напомним, онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» проходит в 55 муниципалитетах Свердловской области. Участие в голосовании до 31 мая 2023 года может принять любой житель своего города, достигший 14-летнего возраста. У каждого есть только один голос. Высказать свое мнение можно, следуя инструкции на странице проекта 66.gorodsreda.ru, а также на портале Госуслуги в разделе «Общественное голосование». Тагильчане могут обратиться за помощью и к волонтерам нацпроекта, для которых разработано специальное приложение. Встретиться с ними можно в крупных торговых центрах, парках, скверах и других местах массового пребывания людей.