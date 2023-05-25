Более тысячи особей белого толстолобика выпустили в Тагильский пруд

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Белый толстолобик считается санитаром водоемов.
Он питается только растительной пищей, чистит дно от ила и водорослей, улучшая качество воды, — написал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в соцсетях.
На берегу пруда установили большую емкость, в которой находилось много толстолобиков. Затем рыбу переносили в воду с помощью подручных средств: ведер и ящиков.
Напомним, в октябре 2022 года в Тагильский пруд для очистки от водорослей выпустили почти 4,2 тысячи особей белого амура.