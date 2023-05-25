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Более тысячи особей белого толстолобика выпустили в Тагильский пруд

25 мая 2023, 15:23
Фото: TagilCity.ru
Более тысячи особей белого толстолобика выпустили в Тагильский пруд, чтобы рыбы числили водоем.

Белый толстолобик считается санитаром водоемов.

Он питается только растительной пищей, чистит дно от ила и водорослей, улучшая качество воды, — написал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в соцсетях.

На берегу пруда установили большую емкость, в которой находилось много толстолобиков. Затем рыбу переносили в воду с помощью подручных средств: ведер и ящиков.

Напомним, в октябре 2022 года в Тагильский пруд для очистки от водорослей выпустили почти 4,2 тысячи особей белого амура.

В пруд Нижнего Тагила выпустили 4,1 тысячи особей белого амура
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#Евгения Сафина#Пруд#Рыба#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил
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