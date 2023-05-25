Буцаев: 11 регионов еще не начали реализацию мусорной реформы

Выступая на X Невском международном экологическом конгрессе, Буцаев отметил, что 11 из этих регионов вообще не ведут работу по созданию новых объектов обращения с ТКО. В их числе Амурская область, Республика Тыва, Пермский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Орловская область, Приморье, Тверская область, Республика Ингушетия, Хакасия и Алтайский край. Однако, говоря о последнем, Буцаев отметил, что там компания находится в тесном взаимодействии с регионом, передает gorod55.ru.