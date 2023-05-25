TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Изображение материала

Буцаев: 11 регионов еще не начали реализацию мусорной реформы

25 мая 2023, 13:40
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал 18 субъектов РФ, которые могут не успеть выполнить показатели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» к 2024 году.

Выступая на X Невском международном экологическом конгрессе, Буцаев отметил, что 11 из этих регионов вообще не ведут работу по созданию новых объектов обращения с ТКО. В их числе Амурская область, Республика Тыва, Пермский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Орловская область, Приморье, Тверская область, Республика Ингушетия, Хакасия и Алтайский край. Однако, говоря о последнем, Буцаев отметил, что там компания находится в тесном взаимодействии с регионом, передает gorod55.ru.

Еще в семи регионах существуют риски невозможности введения объектов к концу 2024 года. Это Омская, Смоленская, Ростовская области, Республика Коми, Саратовская область, Красноярский край и Республика Калмыкия.

Буцаев также напомнил, что в 2020 году федеральный проект был пересмотрен, и было принято решение с учетом данных, собранных комиссией Госсовета по регионам, внести корректировки в показатели, чтобы сделать проект более реалистичным.

«Естественно, что реформа ТКО — это в основном про инфраструктуру. Поэтому строим инфраструктуру в субъектах с помощью тех мер поддержки, которые предоставляет Минэкологии и РЭО», — добавил он.

Со всеми субъектами по поручению Правительства РФ подписаны дорожные карты для реализации подобного рода задач, а в определенных регионах работа ведется с опережением. Например, это Ленинградская и Нижегородская области.

Подпишитесь
Конфликт частного профсоюза с Уралвагонзаводом обостряется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:15
Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга
Вчера, 07:27
Жители Нижнего Тагила подозревают ЕВРАЗ НТМК в ночных выбросах в дни НМУ
Сегодня, 07:08
Депутат гордумы Нижнего Тагила уволила с УВЗ профсоюзника за один прогул
23 мая 13:34
Дороги, медицина, бизнес и образование: топ свердловских telegram-каналов
Сегодня, 10:03
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 04:00