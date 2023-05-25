Буцаев: 11 регионов еще не начали реализацию мусорной реформы

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Выступая на X Невском международном экологическом конгрессе, Буцаев отметил, что 11 из этих регионов вообще не ведут работу по созданию новых объектов обращения с ТКО. В их числе Амурская область, Республика Тыва, Пермский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Орловская область, Приморье, Тверская область, Республика Ингушетия, Хакасия и Алтайский край. Однако, говоря о последнем, Буцаев отметил, что там компания находится в тесном взаимодействии с регионом, передает gorod55.ru.
Еще в семи регионах существуют риски невозможности введения объектов к концу 2024 года. Это Омская, Смоленская, Ростовская области, Республика Коми, Саратовская область, Красноярский край и Республика Калмыкия.
Буцаев также напомнил, что в 2020 году федеральный проект был пересмотрен, и было принято решение с учетом данных, собранных комиссией Госсовета по регионам, внести корректировки в показатели, чтобы сделать проект более реалистичным.
«Естественно, что реформа ТКО — это в основном про инфраструктуру. Поэтому строим инфраструктуру в субъектах с помощью тех мер поддержки, которые предоставляет Минэкологии и РЭО», — добавил он.
Со всеми субъектами по поручению Правительства РФ подписаны дорожные карты для реализации подобного рода задач, а в определенных регионах работа ведется с опережением. Например, это Ленинградская и Нижегородская области.