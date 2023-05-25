Чугунное ограждение возвращают на Зеленый бульвар в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Ремонтники начали демонтировать временный забор, который был установлен на проспекте Мира на время, когда кованое ограждение было убрано для восстановления в ходе работ по ремонту дороги по нацпроекту БКД.
На месте работает бригада мастеров в составе пяти человек. Затем на стойки ограждения установят декоративные шары. После этого забор будет почищен и покрашен.
Протяженность проспекта Мира от проспекта Строителей до улицы Строителей составляет 150 метров. Работники уже установили 49 новых секций швеллера, на которые монтируются чугунные вставки.
Все элементы так полюбившегося жителям чугунного ограждения восстановлены и готовы вернуться на прежнее место. Работы Центр организации дорожного движения завершит в начале июня, — написал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в соцсетях.