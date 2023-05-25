Дороги, медицина, бизнес и образование: топ свердловских telegram-каналов

На канале «Горнозаводской. Здоровье» жители Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа могут оставить вопросы по поводу записи к врачам — как в детские медицинские учреждения, так и во взрослые. Речь в чате ведется также о нехватке лекарств, отсутствии талонов, особенно к узким специалистам, а также о ситуациях, произошедших с пациентами в поликлиниках города и округа.