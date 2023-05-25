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Дороги, медицина, бизнес и образование: топ свердловских telegram-каналов

25 мая 2023, 10:03
Фото: 1MI
Платформа Telegram стала площадкой для оперативного размещения информации обо всех сферах жизни. Свердловские представители медицины, бизнеса и социальной сферы в ежедневном формате делятся новостями, отвечают на вопросы и собирают жалобы. О полезных telegram-каналах — в материале TagilCity.ru.

Telegram Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области

Подписчики этого telegram-канала могут узнать актуальные новости жилищного и строительного надзора, а также информацию по капремонту в многоквартирных домах и иных жилищных вопросах. Помимо этого регулярно описываются преимущества государственной информационной системы ЖКХ — ГИС ЖКХ. Также канал публикует информацию об управляющих компаниях и их обязанностях, которые должны знать свердловчане. 

Новостями этой сферы в Свердловской области в telegram интересуются 904 подписчика. При этом количестве подписчиков посты собирают в среднем по 500 просмотров. Комментарии отключены, однако у пользователей есть возможность реагировать на посты с помощью эмодзи. 

Один из последних постов на момент публикации материала была памятка о том, какие виды работ можно выполнять до получения разрешения на строительство. Кроме того, департамент напомнил подписчикам о том, что в ГИС ЖКХ можно искать информацию о планово отключении коммунальных услуг.

Телеграм-канал Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской областиТелеграм-канал Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
Телеграм-канал Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской областиТелеграм-канал Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
Телеграм-канал Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
Фото: TagilCity.ru

Telegram-канал общественного движения «Тагил без ям»

Пожаловаться на качество дорог, а также узнать о ведущихся ремонтах и осмотрах дорожного полотна на улицах Нижнего Тагила и Свердловской области подписчики могут в канале «Тагил без ям».

Подписчиков на канале на момент публикации материала — 111 человек. Пользователи могут ставить лайк/дизлайк, а также реагировать на посты при помощи эмодзи. Канал ведет председатель общественного движения «Тагил без ям».

Помимо ремонтной проблематики, на канале публикуются видео с дорожными авариями и нелепыми ситуациями, происходящими на дорогах по всему миру.

Телеграм-канал ОД «Тагил без ям»Телеграм-канал ОД «Тагил без ям»
Телеграм-канал ОД «Тагил без ям»Телеграм-канал ОД «Тагил без ям»
Телеграм-канал ОД «Тагил без ям»
Фото: TagilCity.ru

Telegram-чат «Горнозаводской. Здоровье»

На канале «Горнозаводской. Здоровье» жители Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа могут оставить вопросы по поводу записи к врачам — как в детские медицинские учреждения, так и во взрослые. Речь  в чате ведется также о нехватке лекарств, отсутствии талонов, особенно к узким специалистам, а также о ситуациях, произошедших с пациентами в поликлиниках города и округа.

В течение рабочего времени пользователи оставляют вопросы в чате, а затем представители пресс-служб поликлиник отвечают на них в личных сообщениях. 

На момент публикации в чате числится 1198 подписчиков. 

Telegram-чат «Горнозаводской. Здоровье»Telegram-чат «Горнозаводской. Здоровье»
Telegram-чат «Горнозаводской. Здоровье»Telegram-чат «Горнозаводской. Здоровье»
Telegram-чат «Горнозаводской. Здоровье»
Фото: TagilCity.ru

Официальный канал Министерства социальной политики Свердловской области

В telegram-канале свердловского министерства соцполитики публикуются новости про социальную поддержку граждан, позитивные посты о прошедших мероприятиях, а также отчеты о помощи пострадавшим в разных чрезвычайных ситуациях в регионе.

Канал читают 4 223 подписчика, у каждого поста в среднем 3 тысячи просмотров, что является хорошим показателем. Публикации собирают десятки реакций.

Официальный telegram-канал Министерства социальной политики Свердловской областиОфициальный telegram-канал Министерства социальной политики Свердловской области
Официальный telegram-канал Министерства социальной политики Свердловской областиОфициальный telegram-канал Министерства социальной политики Свердловской области
Официальный telegram-канал Министерства социальной политики Свердловской области
Фото: TagilCity.ru

Telegram-канал для предпринимателей «Заступник для бизнеса»

Из этого ресурса предприниматели Свердловской области и не только могут получать свежую информацию об изменениях в бизнес-сфере, налогообложении, государственных закупках, законодательстве — как областного, так и федерального уровня.

Одним из авторов, которых публикуют на этом канале, является уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. 

На канале числится 1214 человек. Здесь можно оставлять комментарии, однако поставить эмодзи не удастся. В среднем у одного поста набирается около 700-800 просмотров. 

Telegram-канал для предпринимателей «Заступник для бизнеса»Telegram-канал для предпринимателей «Заступник для бизнеса»
Telegram-канал для предпринимателей «Заступник для бизнеса»Telegram-канал для предпринимателей «Заступник для бизнеса»
Telegram-канал для предпринимателей «Заступник для бизнеса»
Фото: TagilCity.ru

Ранее редакция TagilCity.ru публиковала список telegram-каналов чиновников Свердловской области. Мы выбрали активных и информативные ресурсы, которые ведут управленцы и народные избранники Свердловской области.

Топ-5 Telegram-каналов чиновников в Свердловской области
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