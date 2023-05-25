Друзья рассказали о найденном в центре Екатеринбурга мертвом слесаре

Подруга умершего рассказала, что незадолго до смерти он пригласил ее на концерт Басты. Однако она не ответила на его сообщение, так как было уже поздно, и она спала. Теперь она жалеет и думает, что, возможно, могла бы как-то повлиять на Александра, если бы тогда согласилась.