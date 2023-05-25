Друзья рассказали о найденном в центре Екатеринбурга мертвом слесаре

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Труб был найден напротив Свердловской филармонии. Умершим оказался 29-летний слесарь Александр. Предварительно следователи установили, что он свел счеты с жизнью, пишет «КП-Екатеринбург».
Мужчина был родом из Лысьвы (Пермский край). В Екатеринбург он приехал примерно год назад, чтобы подзаработать денег.
Коллега Александра рассказала, что он всегда был большим оптимистом и душой компании. Он многим помогал, когда его об этом просили.
Последним местом работы мужчины был хостел на Сортировке. По словам родных, незадолго до трагедии мужчина приезжал домой к матери. Это было в начале мая. Тогда ничего не предвещало беды.
Подруга умершего рассказала, что незадолго до смерти он пригласил ее на концерт Басты. Однако она не ответила на его сообщение, так как было уже поздно, и она спала. Теперь она жалеет и думает, что, возможно, могла бы как-то повлиять на Александра, если бы тогда согласилась.