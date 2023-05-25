Два парня на электросамокате сбили женщину на переходе в Екатеринбурге

В пресс-службе фирмы Whoosh рассказали, что разбираются в случившемся. Также здесь отметили, что кататься вдвоем на одном самокате запрещено правилами. Это связано с тем, что такая езда часто приводит к авариям или падениям с самоката. За нарушение ПДД им положен штраф.