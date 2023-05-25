Два парня на электросамокате сбили женщину на переходе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
По словам очевидцев, на светофоре загорелся зеленый сигнал для пешеходов. Женщина начала переходить дорогу, как вдруг ее сбили два юноши, которые передвигались на одном самокате, пишет Е1.
После этого свидетель события подбежал к лежащей пострадавшей. Она держалась за бедро и сказала, что там что-то хрустнуло. Он вызвал скорую. По словам мужчины, пострадавшая женщина в возрасте.
Подняться сбитая не могла, поэтому продолжила лежать на проезжей части. Сотрудникам ГАИ пришлось перекрывать часть дороги.
В пресс-службе фирмы Whoosh рассказали, что разбираются в случившемся. Также здесь отметили, что кататься вдвоем на одном самокате запрещено правилами. Это связано с тем, что такая езда часто приводит к авариям или падениям с самоката. За нарушение ПДД им положен штраф.