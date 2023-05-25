TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Изображение материала

Два парня на электросамокате сбили женщину на переходе в Екатеринбурге

25 мая 2023, 13:19
Фото: 1MI
В Екатеринбурге два молодых человека на электросамокате сбили женщину на пешеходном переходе около «Мегаполиса» на улице 8 марта.

По словам очевидцев, на светофоре загорелся зеленый сигнал для пешеходов. Женщина начала переходить дорогу, как вдруг ее сбили два юноши, которые передвигались на одном самокате, пишет Е1.

После этого свидетель события подбежал к лежащей пострадавшей. Она держалась за бедро и сказала, что там что-то хрустнуло. Он вызвал скорую. По словам мужчины, пострадавшая женщина в возрасте.

Подняться сбитая не могла, поэтому продолжила лежать на проезжей части. Сотрудникам ГАИ пришлось перекрывать часть дороги.

В пресс-службе фирмы Whoosh рассказали, что разбираются в случившемся. Также здесь отметили, что кататься вдвоем на одном самокате запрещено правилами. Это связано с тем, что такая езда часто приводит к авариям или падениям с самоката. За нарушение ПДД им положен штраф.

Две девушки на самокате упали в Москву-реку в Хамовниках
Узнать подробнее
Читайте также:
Популярный сервис по прокату самокатов ушел из ЕкатеринбургаМальчик на самокате пострадал в ДТП с иномаркой в ЕкатеринбургеДва подростка грели самокаты на вечном огне мемориала в Каменске-УральскомДевочка насмерть разбилась на самокате в детском саду в Новосибирске
#ДТП#Екатеринбург#Пешеходный переход#Женщина#Самокат#Происшествия#Елена Озерова
Подпишитесь
Конфликт частного профсоюза с Уралвагонзаводом обостряется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:15
Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга
Вчера, 07:27
Жители Нижнего Тагила подозревают ЕВРАЗ НТМК в ночных выбросах в дни НМУ
Сегодня, 07:08
Депутат гордумы Нижнего Тагила уволила с УВЗ профсоюзника за один прогул
23 мая 13:34
Дороги, медицина, бизнес и образование: топ свердловских telegram-каналов
Сегодня, 10:03
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 04:00