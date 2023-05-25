Евгений Куйвашев пригрозил санкциями арендаторам лесных участков из-за пожаров

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Глава региона провел совещание по возгораниям леса в поселке Малышева, Асбесте и Сухом Логу. Сейчас там ситуацию удалось стабилизировать. По словам губернатора, необходимо заниматься профилактикой, принимать меры и патрулировать леса. Кроме того, нужно работать с собственниками участков и местными жителями. Патрули, которые проверят соблюдение противопожарного режима, должны работать круглосуточно.
Евгений Куйвашев отметил, что всех арендодателей земельных участков необходимо привлечь к борьбе с огнем.
Кто не будет принимать участие, с теми будем расторгать договоры, участки останутся только у добросовестных и неравнодушных арендаторов, — передает слова губернатора телеграм-канал «Не для протокола».
На сегодняшний день в Свердловской области договоры заключены с 901 арендатором. Это и физические лица, и юридические, а также индивидуальные предприниматели. В пользовании у них находится 1 941 участок, площадь которых составляет более шести миллионов гектаров, это 41% от всего лесного фонда. Однако в тушении лесных пожаров приняли участие лишь 152 арендатора.