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Евгений Куйвашев пригрозил санкциями арендаторам лесных участков из-за пожаров

25 мая 2023, 11:42
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что договоры будут расторгнуты с арендаторами лесных массивов, которые не участвуют в борьбе с пожарами.

Глава региона провел совещание по возгораниям леса в поселке Малышева, Асбесте и Сухом Логу. Сейчас там ситуацию удалось стабилизировать. По словам губернатора, необходимо заниматься профилактикой, принимать меры и патрулировать леса. Кроме того, нужно работать с собственниками участков и местными жителями. Патрули, которые проверят соблюдение противопожарного режима, должны работать круглосуточно.

Евгений Куйвашев отметил, что всех арендодателей земельных участков необходимо привлечь к борьбе с огнем.

Кто не будет принимать участие, с теми будем расторгать договоры, участки останутся только у добросовестных и неравнодушных арендаторов, — передает слова губернатора телеграм-канал «Не для протокола».

На сегодняшний день в Свердловской области договоры заключены с 901 арендатором. Это и физические лица, и юридические, а также индивидуальные предприниматели. В пользовании у них находится 1 941 участок, площадь которых составляет более шести миллионов гектаров, это 41% от всего лесного фонда. Однако в тушении лесных пожаров приняли участие лишь 152 арендатора.

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#Пожар#Аренда#Лес#Общество#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Евгения Сафина
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