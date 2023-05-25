Евгений Куйвашев пригрозил санкциями арендаторам лесных участков из-за пожаров

На сегодняшний день в Свердловской области договоры заключены с 901 арендатором. Это и физические лица, и юридические, а также индивидуальные предприниматели. В пользовании у них находится 1 941 участок, площадь которых составляет более шести миллионов гектаров, это 41% от всего лесного фонда. Однако в тушении лесных пожаров приняли участие лишь 152 арендатора.