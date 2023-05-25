Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Дело в том, что зачастую условия и предложенные категории повышенного кешбэка не удовлетворяют клиентов — люди хотят получать выгоду за актуальные и повседневные покупки. Как получать 10% за покупки в супермаркетах и на почте — в материале TagilCity.
Иллюзия выбора
Сегодня банки все чаще предлагают своим клиентам карты с кешбэком. С английского это слово переводится как «возврат наличных средств». Кроме денег, в виде кешбэка могут начисляться бонусные баллы и мили. По сути, он представляет собой скидку, полученную после покупки.
Иногда клиенты могут сами выбрать категории повышенного кешбэка, но, откровенно говоря, не всегда есть из чего выбрать… Например, на крупном финансовом маркетплейсе появился отзыв клиента одного из российских банков. Мужчина рассказывает, что на протяжении шести месяцев является держателем дебетовой карты, а с недавнего времени — и кредитной.
«Ситуация с категориями повышенного кешбэка напрягает все больше: раз в три месяца на выбор предлагаются категории. Выбор — это сильно сказано. Дается шесть ненужных категорий, из которых нужно выбрать три нужных. Может быть, кому-то везет больше, но не нам. Хорошо, если пару раз за три месяца удастся воспользоваться выбранными категориями, как правило, на этом можно вернуть копейки, и то не всегда», — сказано в отзыве.
Пользователь даже предположил, что такие варианты предлагает искусственный интеллект, ведь «цветы», «сувениры» и «музыка» вряд ли будут пользоваться повседневным спросом.
«Зато таких категорий как „супермаркеты“, „дом“ и „ремонт“ я не видел ни у кого. Ситуацию можно было бы немного поправить, предложив клиенту более лояльный выбор категорий», — делится петербуржец.
А клиентка этого же банка из Екатеринбурга в своем отзыве признается — вовсе не знала, что есть категория «супермаркет», и в очень редких случаях она все же может попасться.
«Все остальные для меня вообще не подходят, я не хожу по галереям, кино, не плачу за парковку и в спа-салоны не хожу», — пишет пользовательница.
Продуктовые магазины и почта: кешбэк от Почта Банка
Один из российских розничных банков — Почта Банк — предлагает другой подход к кешбэку для своих клиентов. Те, кто оформят дебетовую карту «Моя карта» до 30 сентября, в течение трех месяцев смогут получать кешбэк 10% в любых продуктовых магазинах и на почте. Причем возврат части средств за траты на почте действует не только за оплату почтовых услуг, а за любые покупки, в том числе продуктов питания и различных бытовых товаров, оформление подписок. И все это в дополнение к кешбэку 1% за каждую покупку. Кроме этого, можно возвращать до 30% бонусами у партнеров программы лояльности «Мультибонус». Бонусы можно обменять на рубли (1 бонус = 1 рубль) или потратить на нужные товары в каталоге «Мультибонус».
Как уточнили в кредитной организации, всего в месяц можно получить до 6000 рублей-бонусов, включая 1000 за покупку в продуктовых и на почте.
«Название нашей новой карты неслучайно: мы хотим, чтобы она стала „своей“, основной картой для многих клиентов. Для этого мы планируем развивать ее как „карту-конструктор“, к которой можно подключить нужные именно вам опции и сервисы. Уверены, что будущее именно за кастомными продуктами, которые можно гибко адаптировать под различные группы потребителей», — отметил член правления, директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко.
«Моя карта» — это честные «все за 0 рублей». Для клиентов бесплатными будут следующие опции:
Карту можно оформить во всех точках обслуживания Почта Банка, в том числе на почте. В ближайшее время добавится возможность моментального выпуска виртуальной карты в приложении Почта Банк Онлайн. Узнать подробнее о «Моей карте» можно на сайте банка.
Реклама АО «Почта Банк»