Изменены сроки регистрации списанного оружия в России

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Граждане, владеющие списанным оружием, обязаны со дня его приобретения в течение двух недель оповестить Росгвардию для его регистрации. В свою очередь гражданам, которые продали или подарили кому-либо списанное оружие, необходимо оповестить об этом отделение ведомства по месту учета оружия, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.
Также физическим лицам и юрлицам, приобретшим оружие до 29 июня 2022 года, следует обязательно уведомить об этом сотрудников лицензионно-разрешительной работы Росгвардии до 29 июня 2023 года. Без уведомления хранить у себя списанное оружие нельзя.
Также сейчас можно подать уведомление о постановке оружия на учет через портал «Госуслуги».
Напомним, недавно под Нижним Тагилом был задержан мужчина, который представлялся сотрудником ФСБ и имел при себе пистолет. Также у задержанного было обнаружено фальшивое удостоверение.