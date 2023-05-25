Изменены сроки регистрации списанного оружия в России

Граждане, владеющие списанным оружием, обязаны со дня его приобретения в течение двух недель оповестить Росгвардию для его регистрации. В свою очередь гражданам, которые продали или подарили кому-либо списанное оружие, необходимо оповестить об этом отделение ведомства по месту учета оружия, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.