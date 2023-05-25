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Изменены сроки регистрации списанного оружия в России

25 мая 2023, 16:14
Фото: 1MI
Изменились сроки регистрации списанного оружия в России, а также порядок подачи и формы уведомления в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Граждане, владеющие списанным оружием, обязаны со дня его приобретения в течение двух недель оповестить Росгвардию для его регистрации. В свою очередь гражданам, которые продали или подарили кому-либо списанное оружие, необходимо оповестить об этом отделение ведомства по месту учета оружия, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Также физическим лицам и юрлицам, приобретшим оружие до 29 июня 2022 года, следует обязательно уведомить об этом сотрудников лицензионно-разрешительной работы Росгвардии до 29 июня 2023 года. Без уведомления хранить у себя списанное оружие нельзя.

Также сейчас можно подать уведомление о постановке оружия на учет через портал «Госуслуги».

Напомним, недавно под Нижним Тагилом был задержан мужчина, который представлялся сотрудником ФСБ и имел при себе пистолет. Также у задержанного было обнаружено фальшивое удостоверение.

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#Елизавета Зиборова#Росгвардия#Оружие#Регистрация#Оповещение#Сроки#Информация#Общество
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