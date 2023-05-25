Кишечная инфекция обнаружена у посетителей ресторана японской кухни «Хотей» в Тавде

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Ресторан в настоящее время закрыт. В ирбитском отделе Роспотребнадзора проводится проверка по факту отравления посетителей заведения.
Для того, чтобы провести лабораторные исследования, сотрудники ведомства отбирают пробы еды, воды, сырья, а также материала от сотрудников ресторана.
Напомним, несколько месяцев назад в Екатеринбурге 16 человек отравились после еды в закусочной «У Аро», где были нарушены санитарные нормы. Работу общепита приостановили до мая 2023 года, однако он вновь открылся ранее назначенного срока.