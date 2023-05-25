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Кишечная инфекция обнаружена у посетителей ресторана японской кухни «Хотей» в Тавде

25 мая 2023, 17:23
Фото: 1MI
Пятеро человек после посещения ресторана японской кухни «Хотей» в Тавде оказались в больнице с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ресторан в настоящее время закрыт. В ирбитском отделе Роспотребнадзора проводится проверка по факту отравления посетителей заведения.

Для того, чтобы провести лабораторные исследования, сотрудники ведомства отбирают пробы еды, воды, сырья, а также материала от сотрудников ресторана.

Напомним, несколько месяцев назад в Екатеринбурге 16 человек отравились после еды в закусочной «У Аро», где были нарушены санитарные нормы. Работу общепита приостановили до мая 2023 года, однако он вновь открылся ранее назначенного срока.

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#Елизавета Зиборова#Отравление#Ресторан#Роспотребнадзор#Проверка#Исследования#Происшествия#Свердловская область#Тавда
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