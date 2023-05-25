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Клещи в 2023 году в Свердловской области кусают людей чаще на 25%

25 мая 2023, 14:39
Фото: 1MI
Случаев нападения клещей на людей в Свердловской области в 2023 году на 25% больше, чем в 2022 году.

По словам специалиста по медпрофилактике регионального Министерства здравоохранения Александра Харитонова, на момент 18 мая 2023 года было зафиксировано 10330 обращений в медучреждения по поводу впившихся клещей. 20 человек из обратившихся заболели клещевым энцефалитом, а 57 человек — болезнью Лайма, пишет Е1.

В тот же период в 2022 году было 7800 обращений. Случаев заражения клещевым энцефалитом в 2022 году было зафиксировано 16. Харитонов рассказал, что активность клещей в этом году связана с тем, что была теплая зима и рано наступила весна. Кроме того, после окончания дачного сезона в садах плодятся грызуны, которые помогают клещам пережить зиму.

Также специалист отметил, что большинство из пострадавших от укусов клещей в 2023 году не были привиты.

Напомним, 15 и 16 мая 2023 года в Нижнетуринском ГО проводилась обработка территорий от клещей. В связи с этим местным жителям в эти дни нельзя было посещать парки и скверы.

Свердловчанам не рекомендовали гулять в парках и скверах
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Клещи#Укус клеща#Пострадавшие#Минздрав#Клещевой энцефалит#Статистика#Природа
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