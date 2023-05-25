Клещи в 2023 году в Свердловской области кусают людей чаще на 25%

В тот же период в 2022 году было 7800 обращений. Случаев заражения клещевым энцефалитом в 2022 году было зафиксировано 16. Харитонов рассказал, что активность клещей в этом году связана с тем, что была теплая зима и рано наступила весна. Кроме того, после окончания дачного сезона в садах плодятся грызуны, которые помогают клещам пережить зиму.