Клещи в 2023 году в Свердловской области кусают людей чаще на 25%

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
По словам специалиста по медпрофилактике регионального Министерства здравоохранения Александра Харитонова, на момент 18 мая 2023 года было зафиксировано 10330 обращений в медучреждения по поводу впившихся клещей. 20 человек из обратившихся заболели клещевым энцефалитом, а 57 человек — болезнью Лайма, пишет Е1.
В тот же период в 2022 году было 7800 обращений. Случаев заражения клещевым энцефалитом в 2022 году было зафиксировано 16. Харитонов рассказал, что активность клещей в этом году связана с тем, что была теплая зима и рано наступила весна. Кроме того, после окончания дачного сезона в садах плодятся грызуны, которые помогают клещам пережить зиму.
Также специалист отметил, что большинство из пострадавших от укусов клещей в 2023 году не были привиты.
Напомним, 15 и 16 мая 2023 года в Нижнетуринском ГО проводилась обработка территорий от клещей. В связи с этим местным жителям в эти дни нельзя было посещать парки и скверы.