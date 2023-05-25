TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Изображение материала

Команда из Нижнего Тагила заняла 1 место на спортивном празднике и фестивале ГТО

25 мая 2023, 09:27
Фото: Страница во "ВКонтакте" Владислава Пинаева
Тагильчане заняли заняла 1 место на спортивном празднике «Самбо и ГТО в ВУЗы и СУЗы» и на фестивале ГТО.

Победы удостоились студенты команды Нижнетагильского государственного социально-педагогического института РГППУ. Помимо этого, обучающаяся университета Оксана Овчинникова заняла второе место в личном первенстве среди девушек в восьмой возрастной группе. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.

Спортивные мероприятия состоялись в Верхней Пышме. Они прошли под эгидой партийного проекта «Za самбо». Всего соревновалось более двухсот студентов Свердловской области.

Глава города поздравил ребят и пожелал им дальнейших достижений.

#Елена Озерова#Нижний Тагил#ГТО#Победа#Спортсмены#Вузы#Спорт#Эксклюзив#Владислав Пинаев
Подпишитесь
Депутат гордумы Нижнего Тагила уволила с УВЗ профсоюзника за один прогул
23 мая 13:34
Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга
Вчера, 07:27
Сероводород превысил норму в 2,5 раза во время режима НМУ в Нижнем Тагиле 24 мая
Вчера, 14:39
Конфликт частного профсоюза с Уралвагонзаводом обостряется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:15
Свердловский Минздрав пока не утвердил ремонт травмпункта на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:58
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 04:00