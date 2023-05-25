Команда из Нижнего Тагила заняла 1 место на спортивном празднике и фестивале ГТО

Победы удостоились студенты команды Нижнетагильского государственного социально-педагогического института РГППУ. Помимо этого, обучающаяся университета Оксана Овчинникова заняла второе место в личном первенстве среди девушек в восьмой возрастной группе. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.



Спортивные мероприятия состоялись в Верхней Пышме. Они прошли под эгидой партийного проекта «Za самбо». Всего соревновалось более двухсот студентов Свердловской области.



Глава города поздравил ребят и пожелал им дальнейших достижений.