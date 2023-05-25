Конфликт частного профсоюза с Уралвагонзаводом обостряется в Нижнем Тагиле

Интерес к событиям на предприятии в Нижнем Тагиле, которое работает над гособоронзаказом, был всегда. А, учитывая новый этап конфликта между заводом и профсоюзом Александра Иванова, неприятные для УВЗ истории будут появляться в СМИ и далее. В условиях, когда работники завода трудятся на нужды СВО, а предприятие регулярно говорит о потребности в персонале, деятельность Иванова становится лишним раздражителем. Редакция будет следить за развитием ситуации, а для анонимных историй наши читатели могут воспользоваться нашим ботом в Telegram.