Конфликт частного профсоюза с Уралвагонзаводом обостряется в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:54
Мы выражаем сожаление, что произошла такая ситуация, а региональные СМИ подхватили историю ради кликбейта через неделю, — рассказал TagilCity.ru представитель предприятия.
Факт повторного появления в СМИ истории через неделю после первой публикации может быть связан с тем, что пострадавший входит в профсоюз «Уралвагонзавод-Солидарность-1Мая», а его председатель был уволен с завода через 3 дня после обнародования данного ЧП.
Александр Иванов регулярно через СМИ рассказывает о нарушениях прав сотрудников УВЗ, которые подтверждаются решениями судов. Часть дел обжалуются предприятием, часть дел не в пользу сотрудников — обжалуются с помощью профсоюза. В целом, история противостояния Иванова и градообразующего предприятия Нижнего Тагила длится уже несколько лет, с момента первого незаконного увольнения профсоюзника. Тогда суд восстановил его на рабочем месте.
19 мая 2023 года Иванов вновь оказался уволен с Уралвагонзавода, мужчина не согласен с таким решением руководства и планирует обратиться в суд для восстановления своих прав.
В то же время прокуратура выявила нарушения в профсоюзе «Уралвагонзавод-Солидарность-1Мая», который возглавляет Иванов, о чем писала и газета предприятия «Машиностроитель».
После новых публикаций в СМИ, вероятно, с подачи профсоюза, предприятию пришлось комментировать ситуацию. Пострадавший неделю назад сотрудник УВЗ находится под контролем специалистов, также о судьбе человека обещают позаботиться и на предприятии:
Предварительно, по заключению созданной на предприятии комиссии, причина не имеет никакого отношения к производственной деятельности и случившееся — обычная человеческая трагедия. У работника нет образования и нормальной квалификации. Весь апрель был на больничном. Все выплаты, которые ему были положены по закону за больничный, выплачены. В то же время набрал много кредитов, которые не может выплатить. В результате — проблемы в семье и истерическая реакция. Сейчас чувствует себя нормально. Парня не бросим, — отмечают на УВЗ.
Интерес к событиям на предприятии в Нижнем Тагиле, которое работает над гособоронзаказом, был всегда. А, учитывая новый этап конфликта между заводом и профсоюзом Александра Иванова, неприятные для УВЗ истории будут появляться в СМИ и далее. В условиях, когда работники завода трудятся на нужды СВО, а предприятие регулярно говорит о потребности в персонале, деятельность Иванова становится лишним раздражителем. Редакция будет следить за развитием ситуации, а для анонимных историй наши читатели могут воспользоваться нашим ботом в Telegram.