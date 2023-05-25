Мастер цеха пойдет под суд за травму стропальщика на заводе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Как выяснило следствие, утром 11 августа 2022 года работник неправильно выбрал цепные стропы, а под груз не были положены специальные подкладки. Кроме того, в нарушение правил безопасности, стропальщик находился в непосредственной близости от детали. В результате одна из строп оборвалась и ударила мужчину по голове, причинив тяжкий вред его здоровью.
При этом мастер в любой момент мог и обязан был остановить работу подчиненных, видя, что они трудятся с нарушениями. Однако он небрежно отнесся к исполнению своих обязанностей и не сделал этого.
Уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, будет рассматривать Орджоникидзевский суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.