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Мастер цеха пойдет под суд за травму стропальщика на заводе в Екатеринбурге

25 мая 2023, 14:20
Фото: 1MI
В Екатеринбурге будут судить мастера цеха одного из заводов. По его вине стропальщик получил тяжелую травму головы.

Как выяснило следствие, утром 11 августа 2022 года работник неправильно выбрал цепные стропы, а под груз не были положены специальные подкладки. Кроме того, в нарушение правил безопасности, стропальщик находился в непосредственной близости от детали. В результате одна из строп оборвалась и ударила мужчину по голове, причинив тяжкий вред его здоровью.

При этом мастер в любой момент мог и обязан был остановить работу подчиненных, видя, что они трудятся с нарушениями. Однако он небрежно отнесся к исполнению своих обязанностей и не сделал этого.

Уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, будет рассматривать Орджоникидзевский суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Травма#Суд#Завод#Рабочий#Начальник#Цех#Общество#Свердловская область#Екатеринбург
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