Мастер цеха пойдет под суд за травму стропальщика на заводе в Екатеринбурге

Как выяснило следствие, утром 11 августа 2022 года работник неправильно выбрал цепные стропы, а под груз не были положены специальные подкладки. Кроме того, в нарушение правил безопасности, стропальщик находился в непосредственной близости от детали. В результате одна из строп оборвалась и ударила мужчину по голове, причинив тяжкий вред его здоровью.