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Мероприятия ко Дню молодежи в Нижнем Тагиле организует фирма бизнесмена Зайцева

25 мая 2023, 09:59
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Определена фирма, которая займется организацией различных мероприятий ко Дню молодежи в Нижнем Тагиле. Победителем аукциона стало ООО «Парад».

День молодежи будет праздноваться в Нижнем Тагиле 24 июня. Для гостей в это день начнут работать 14 различных площадок. Присутствующие смогут принять участие в разных видах спорта и хореографических мастер-классах. На «Тагильских лагунах» организуют и интерактивные площадки.

В 17.00 начнется праздничный концерт, сцену поставят на улице Горошникова. Программа продолжится до 22.00.

На аукцион заявилось две организации. ООО «Парад» предложило снизить начальную цену контракта с 670 тысяч рублей до 586 тысяч и стало победителем тендера. Фирма работает в Нижнем Тагиле с 2008 года, директором является Андрей Зайцев. Компания занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Ранее организация выступала поставщиком в 28 госконтрактах на сумму в 36,5 миллиона рублей.

Например, занималась оформлением ледового городка в Нижнем Тагиле, организовывала региональный фестиваль самодеятельной песни в поселке Антоновский, работала по эксплуатационному содержанию каскада фонтанов расположенном в парке Бондина и так далее.

Сапсерфинг, воркаут и концерт: как пройдет День Молодежи в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#День молодежи#Праздник#Закупка#Концерт#Мероприятие
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