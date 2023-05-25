Мероприятия ко Дню молодежи в Нижнем Тагиле организует фирма бизнесмена Зайцева

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
День молодежи будет праздноваться в Нижнем Тагиле 24 июня. Для гостей в это день начнут работать 14 различных площадок. Присутствующие смогут принять участие в разных видах спорта и хореографических мастер-классах. На «Тагильских лагунах» организуют и интерактивные площадки.
В 17.00 начнется праздничный концерт, сцену поставят на улице Горошникова. Программа продолжится до 22.00.
На аукцион заявилось две организации. ООО «Парад» предложило снизить начальную цену контракта с 670 тысяч рублей до 586 тысяч и стало победителем тендера. Фирма работает в Нижнем Тагиле с 2008 года, директором является Андрей Зайцев. Компания занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Ранее организация выступала поставщиком в 28 госконтрактах на сумму в 36,5 миллиона рублей.
Например, занималась оформлением ледового городка в Нижнем Тагиле, организовывала региональный фестиваль самодеятельной песни в поселке Антоновский, работала по эксплуатационному содержанию каскада фонтанов расположенном в парке Бондина и так далее.