Мероприятия ко Дню молодежи в Нижнем Тагиле организует фирма бизнесмена Зайцева

На аукцион заявилось две организации. ООО «Парад» предложило снизить начальную цену контракта с 670 тысяч рублей до 586 тысяч и стало победителем тендера. Фирма работает в Нижнем Тагиле с 2008 года, директором является Андрей Зайцев. Компания занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Ранее организация выступала поставщиком в 28 госконтрактах на сумму в 36,5 миллиона рублей.