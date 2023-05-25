Многолетнюю липовую аллею в Екатеринбурге срубили из-за строительства больницы

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
О том, что происходит вырубка лип, заметили местные жители. В пресс-службе Орджоникидзевского района Екатеринбурга рассказали, что на данном участке предстоят строительные работы шестиэтажного здания детского лечебного учреждения.
Корпус больницы планируют возвести к 2025 году. Сейчас в этом месте идет очистка участка, где будет располагаться медучреждение.
Напомним, в конце апреля 2023 года в Нижнем Тагиле жители ГГМ заметили, что бульдозер сносит деревья. Позднее выяснилось, что у проводившей расчистку территории организации есть документы на ликвидацию растений.