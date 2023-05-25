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Многолетнюю липовую аллею в Екатеринбурге срубили из-за строительства больницы

25 мая 2023, 16:35
Фото: 1MI
Старейшую липовую аллею в Екатеринбурге в районе Уралмаша срубили из-за предстоящего строительства нового медицинского учреждения.

О том, что происходит вырубка лип, заметили местные жители. В пресс-службе Орджоникидзевского района Екатеринбурга рассказали, что на данном участке предстоят строительные работы шестиэтажного здания детского лечебного учреждения.

Корпус больницы планируют возвести к 2025 году. Сейчас в этом месте идет очистка участка, где будет располагаться медучреждение.

Напомним, в конце апреля 2023 года в Нижнем Тагиле жители ГГМ заметили, что бульдозер сносит деревья. Позднее выяснилось, что у проводившей расчистку территории организации есть документы на ликвидацию растений.

Загадочный снос деревьев заметили местные жители в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Вырубка#Деревья#Аллея#Уралмаш#Строительство#Больница#Общество
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