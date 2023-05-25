Молодые нарушители: незаконную тонировку на Урале чаще всего ставит молодежь

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В сравнении с 2022 годом случаи нарушения правил тонировки автомобильных стекол увеличились на 10%. К административной ответственности было привлечено 2615 водителей.
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, большая часть нарушителей в возрасте до 35 лет. Самое распространенное нарушение — нанесение пленки на лобовое стекло машины.
Штраф для любителей тонировки автомобильных стекол составляет 500 рублей. При этом автоинспектор может выписать требование об устранении несоответствия, согласно которому водитель обязан его выполнить в течение 10 дней.
Если требование не будет выполнено, на водителя будет составлен административный протокол, который потом отправится в суд. Далее водителю могут назначить наказание вплоть до ареста на 15 суток.
Напомним, в Нижнем Тагиле недавно установили камеры для фиксирования водителей, которые ездят без использования ремней безопасности.