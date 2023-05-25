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Молодые нарушители: незаконную тонировку на Урале чаще всего ставит молодежь

25 мая 2023, 04:31
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Более 2500 водителей на Урале нарушают правила тонировки автомобилей

Водители в Свердловской области стали чаще нарушать требования о соблюдении светопропускаемости стекол автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В сравнении с 2022 годом случаи нарушения правил тонировки автомобильных стекол увеличились на 10%. К административной ответственности было привлечено 2615 водителей.

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, большая часть нарушителей в возрасте до 35 лет. Самое распространенное нарушение — нанесение пленки на лобовое стекло машины.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Штраф для любителей тонировки автомобильных стекол составляет 500 рублей. При этом автоинспектор может выписать требование об устранении несоответствия, согласно которому водитель обязан его выполнить в течение 10 дней.

Если требование не будет выполнено, на водителя будет составлен административный протокол, который потом отправится в суд. Далее водителю могут назначить наказание вплоть до ареста на 15 суток.

Напомним, в Нижнем Тагиле недавно установили камеры для фиксирования водителей, которые ездят без использования ремней безопасности.

В Нижнем Тагиле появились камеры для фотофиксации непристегнутых водителей
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Автомобиль#Тонировка#Стекла#Нарушения#Инспектор ГИБДД#Штраф#Наказание#Транспорт
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