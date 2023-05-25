На 2,5 месяца Верхняя Салда останется без горячей воды

Помимо этого, запланирован капремонт магистральной тепловой сети от котельной № 3. Гидравлические испытания продлятся с 16 мая по 19 июня 2023 года. Об этом предупредили в МУП «Гор. УЖКХ».



Юрлицам рекомендовали отключить внутриобъектовые системы теплоснабжения от основных магистралей с помощью заглушек, а горожанам ограничить доступ детей к тепловым камерам и воздушным тепловым сетям. Ремонт котельной продлится с 2 июня по 30 июля 2023 года.



Горячая вода не будет поставляться в 366 жилых домов города, а также в 82 социальных объекта — школы, библиотеки, магазины и т.д. В домах, попадающих под отключение, проживает 31 441 человек.