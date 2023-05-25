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На 2,5 месяца Верхняя Салда останется без горячей воды

25 мая 2023, 08:08
Фото: 1MI
Без горячего водоснабжения на 2,5 месяца останутся жители Верхней Салды. Причина — гидравлические испытания тепловых систем города в связи с окончанием отопительного сезона.

Помимо этого, запланирован капремонт магистральной тепловой сети от котельной № 3. Гидравлические испытания продлятся с 16 мая по 19 июня 2023 года. Об этом предупредили в МУП «Гор. УЖКХ».

Юрлицам рекомендовали отключить внутриобъектовые системы теплоснабжения от основных магистралей с помощью заглушек, а горожанам ограничить доступ детей к тепловым камерам и воздушным тепловым сетям. Ремонт котельной продлится с 2 июня по 30 июля 2023 года.

Горячая вода не будет поставляться в 366 жилых домов города, а также в 82 социальных объекта — школы, библиотеки, магазины и т.д. В домах, попадающих под отключение, проживает 31 441 человек.

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#Елена Озерова#Верхняя Салда#Отключение воды#Горячая вода#Общество#Свердловская область
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