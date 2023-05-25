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Начальник ЖКХ в Первоуральске оштрафован на 6 тысяч рублей

25 мая 2023, 15:24
Фото: 1MI
Начальнику ЖКХ был назначен штраф в размере шести тысяч рублей за нарушение рассмотрения обращений местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В феврале 2023 года одна из жительниц города обратилась к начальнику ЖКХ по поводу освещения в одном из поселков ГО. Ответ от начальника жилищно-коммунального хозяйства в нарушение федерального законодательства был дан обратившейся гражданке после того, как прокуратура организовала проверку в апреле 2023 года.

В результате проверки сотрудниками прокуратуры в действиях начальника ЖКХ были выявлены нарушения в порядке рассмотрения обращений граждан. В отношении руководителя муниципальной организации было возбуждено административное дело.

По итогам рассмотрения дела мировой судья назначил начальнику административное наказание в виде штрафа в размере шести тысяч рублей. Также в прокуратуре было внесено представление об устранении нарушения закона. Начальника привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле управляющая компания была оштрафована и предупреждена за надписи на фасаде жилого дома, рекламирующие наркосайты.

Штраф получила УК из Нижнего Тагила за надписи с рекламой наркотиков на доме
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#Елизавета Зиборова#ЖКХ#Начальник#Штраф#Обращение#Нарушения#Прокуратура#Общество#Свердловская область#Первоуральск
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