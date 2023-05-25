Начальник ЖКХ в Первоуральске оштрафован на 6 тысяч рублей

В феврале 2023 года одна из жительниц города обратилась к начальнику ЖКХ по поводу освещения в одном из поселков ГО. Ответ от начальника жилищно-коммунального хозяйства в нарушение федерального законодательства был дан обратившейся гражданке после того, как прокуратура организовала проверку в апреле 2023 года.