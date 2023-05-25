Начальник ЖКХ в Первоуральске оштрафован на 6 тысяч рублей

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
В феврале 2023 года одна из жительниц города обратилась к начальнику ЖКХ по поводу освещения в одном из поселков ГО. Ответ от начальника жилищно-коммунального хозяйства в нарушение федерального законодательства был дан обратившейся гражданке после того, как прокуратура организовала проверку в апреле 2023 года.
В результате проверки сотрудниками прокуратуры в действиях начальника ЖКХ были выявлены нарушения в порядке рассмотрения обращений граждан. В отношении руководителя муниципальной организации было возбуждено административное дело.
По итогам рассмотрения дела мировой судья назначил начальнику административное наказание в виде штрафа в размере шести тысяч рублей. Также в прокуратуре было внесено представление об устранении нарушения закона. Начальника привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле управляющая компания была оштрафована и предупреждена за надписи на фасаде жилого дома, рекламирующие наркосайты.