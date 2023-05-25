Начался суд над убившем отца-инвалида из жалости жителем Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Тагильчанину Виталию Смирнову предъявлено обвинение в убийстве отца-инвалида, произошедшем 18 октября 2022 года, сообщает Свердловский областной суд.
По данным следствия, мужчина был пьян и решил убить своего недееспособного отца из-за того, что в связи с инвалидностью он не мог обслуживать себя сам.
На допросе мужчина сказал, что таким образом он помог отцу, страдающего неизлечимой болезнью, так как он из-за нее сильно страдал.
Напомним, что все это случилось в Дзержинском районе Нижнего Тагила в обеденное время. Следователи полагают, что сын вооружился электропроводом и при помощи него совершил убийство.