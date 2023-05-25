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Начался суд над убившем отца-инвалида из жалости жителем Нижнего Тагила

25 мая 2023, 13:52
Фото: Свердловский областной суд
Судебный процесс над жителем Нижнего Тагила, который убил своего отца из жалости к нему, начался 25 мая в Свердловском областном суде.

Тагильчанину Виталию Смирнову предъявлено обвинение в убийстве отца-инвалида, произошедшем 18 октября 2022 года, сообщает Свердловский областной суд.

По данным следствия, мужчина был пьян и решил убить своего недееспособного отца из-за того, что в связи с инвалидностью он не мог обслуживать себя сам.

На допросе мужчина сказал, что таким образом он помог отцу, страдающего неизлечимой болезнью, так как он из-за нее сильно страдал.

Напомним, что все это случилось в Дзержинском районе Нижнего Тагила в обеденное время. Следователи полагают, что сын вооружился электропроводом и при помощи него совершил убийство.

Житель Нижнего Тагила из жалости убил своего отца-инвалида
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Убийство#Отец#Инвалид#Инвалидность#Суд#Криминал
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