Найдена при строительстве дома минометная мина в поселке Сосьва

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:56
На место обнаруженного боеприпаса была вызвана группа технического отдела ОМОН. Прибывшие взрывотехники изучили находку. Оказалось, что она пролежала в земле долгое время, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.
Специалисты перенесли мину на безопасное расстояние и, соблюдая необходимые меры предосторожности, уничтожили ее.
Напомним, недавно в свердловском поселке Заповедник дважды были найдены боеприпасы образца 1941 года. Обе находки после обследования оказались учебными и не представляющими угрозы для окружающих.