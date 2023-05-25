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Найдена при строительстве дома минометная мина в поселке Сосьва

25 мая 2023, 06:56
Фото: 1MI
122-миллиметровую минометную мину нашли рабочие в грунте во время работ по строительству многоквартирного дома в поселке Сосьва.

На место обнаруженного боеприпаса была вызвана группа технического отдела ОМОН. Прибывшие взрывотехники изучили находку. Оказалось, что она пролежала в земле долгое время, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

Специалисты перенесли мину на безопасное расстояние и, соблюдая необходимые меры предосторожности, уничтожили ее.

Напомним, недавно в свердловском поселке Заповедник дважды были найдены боеприпасы образца 1941 года. Обе находки после обследования оказались учебными и не представляющими угрозы для окружающих.

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#Елизавета Зиборова#Боеприпас#Мина#Специалисты#Поселок#Находка#Происшествия#Свердловская область#Сосьва
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