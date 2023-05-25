Осталось совсем чуть-чуть: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле откроет свои двери 1 июля

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
На сегодняшний день в ГДДЮТ по улице Красногвардейская, 15 все основные строительные работы уже закончены. Специалисты занимаются монтажом мебели. Также сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии тестируют внутренние помещения на необходимые нормативы, а клининговая компания приводит объект в порядок.
Работники устраняют мелкие замечания, проводят финишные работы.
Готовим помещение, вымываем, начинаем расстановку мебели на втором этаже, на третьем, четвертом и, частично, даже на первом. Готовимся к сдаче объекта в эксплуатацию. Практически все кабинеты соответствуют необходимым нормам освещенности, распределению звука и другим параметрам. Сейчас мы заключили договор с Роспотребнадзором с целью получить окончательный акт, разрешающий ввести здание в эксплуатацию, — рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Второй контракт по ГДДЮТ у «Тагилдорстроя» заключен на автоматическую систему пожаротушения. Рядом со зданием выкопали котлован и начали заливать фундамент. 16 июня ожидается поставка емкости, которая будет служить аккумулятором воды и в случае пожара автоматически его тушить.
25 мая с проверкой хода ремонта городского дворца детского и юношеского творчества посетил и заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
В Нижнем Тагиле реализуется очень много проектов и поручений президента России и губернатора Свердловской области. Город очень серьезно меняется, меняется к лучшему, это радует, появляются вот такие объекты, которые, я надеюсь, скоро примут тагильчан и их порадуют. Поэтому постоянно мониторим, как идет их исполнение. Далее ставим новые задачи, ведь нужно двигаться дальше. Будут новые объекты и будут продолжаться истории, связанные с ремонтами учебных учреждений, школ и других социальных объектов. Это зона нашей ответственности. Конечно, можно сказать, что вот еще надо и еще надо. Да, надо, и мы будем продолжать ремонтировать и отстраивать объекты. Поздравляю жителей города с этим прекрасным ремонтом. Уверяю, что новых и хороших объектов в городе будет еще больше, — сказал Павел Креков.
В Свердловской области действует федеральная программа по модернизации учреждений образования. В Нижнем Тагиле ежегодно вводятся отремонтированные школы — в этом году сразу 2 объекта. Один из которых — школа №48. Данный проект реализуется именно в рамках этой инициативы.
Сейчас мы думаем над тем, как программу эту продолжить и ремонтировать следующие объекты. То, что касается тех школ, которые ремонтируются, могу сказать, что достаточно качественно идут работу. У меня нет сомнений, что к новому учебному году ребята и родители придут в новую школу и увидят хороший и современный объект, — отметил Павел Креков, посетив школу №48.