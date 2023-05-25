Осталось совсем чуть-чуть: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле откроет свои двери 1 июля

Второй контракт по ГДДЮТ у «Тагилдорстроя» заключен на автоматическую систему пожаротушения. Рядом со зданием выкопали котлован и начали заливать фундамент. 16 июня ожидается поставка емкости, которая будет служить аккумулятором воды и в случае пожара автоматически его тушить.