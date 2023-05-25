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Приставы запретили продажу лофта фотографа Лошагина в Екатеринбурге

25 мая 2023, 16:56
Фото: 1MI
Судебные приставы в Екатеринбурге запретили совершать продажу лофта местного фотографа Дмитрия Лошагина.

В базе должников указано, что у фотографа накопился долг по алиментам его первой жене размером в 2,96 миллиона рублей. Екатеринбуржец перестал их выплачивать после того, как был арестован, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам бывшей жены, история с алиментами у них длится с 2015 года, так как Лошагин не хочет их выплачивать. Также он говорил женщине, что планирует продавать лофт. Сам Лошагин комментировать информацию о продаже лофта отказался.

Напомним, Дмитрий Лошагин был осужден на девять лет за убийство своей второй жены. В августе 2022 года екатеринбуржец вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.

Убивший жену-тагильчанку фотограф Лошагин вышел из тюрьмы и дал интервью
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дмитрий Лошагин#Общество#Фотограф#Запрет#Продажа#Долг#Алименты
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