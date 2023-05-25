Приставы запретили продажу лофта фотографа Лошагина в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
В базе должников указано, что у фотографа накопился долг по алиментам его первой жене размером в 2,96 миллиона рублей. Екатеринбуржец перестал их выплачивать после того, как был арестован, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам бывшей жены, история с алиментами у них длится с 2015 года, так как Лошагин не хочет их выплачивать. Также он говорил женщине, что планирует продавать лофт. Сам Лошагин комментировать информацию о продаже лофта отказался.
Напомним, Дмитрий Лошагин был осужден на девять лет за убийство своей второй жены. В августе 2022 года екатеринбуржец вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.