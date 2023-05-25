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Пропал нуждающийся в помощи пенсионер из Екатеринбурга

25 мая 2023, 03:43
Фото: 1MI
84-летний пожилой человек, живущий в Екатеринбурге, бесследно исчез 24 мая 2023 года. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Рост пропавшего екатеринбуржца составляет 155 сантиметров, волосы седые, глаза серые, телосложение худощавое, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» во ВКонтакте.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В момент пропажи пожилой человек был одет в спортивные штаны синего цвета, коричневую куртку и черную бейсболку.

Поисками исчезнувшего пенсионера занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 20 мая 2023 года в Екатеринбурге исчез 76-летний пенсионер, нуждающийся в медпомощи. Его ищут сотрудники отряда «Лиза Алерт».

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