Пропал нуждающийся в помощи пенсионер из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:43
Рост пропавшего екатеринбуржца составляет 155 сантиметров, волосы седые, глаза серые, телосложение худощавое, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» во ВКонтакте.
В момент пропажи пожилой человек был одет в спортивные штаны синего цвета, коричневую куртку и черную бейсболку.
Поисками исчезнувшего пенсионера занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 20 мая 2023 года в Екатеринбурге исчез 76-летний пенсионер, нуждающийся в медпомощи. Его ищут сотрудники отряда «Лиза Алерт».