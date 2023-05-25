РЭО начал выдачу своих документов о добровольной сертификации

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
«Сертификат был выдан ООО ПО «ЭкоТехПром», входящему в «Корпорацию Экополис». Это высокотехнологичный завод по переработке электронного и электрического оборудования. Сертификат удостоверяет, что услуги по утилизации отходов I–IV классов опасности соответствуют правилам системы добровольной сертификации (СДС) РЭО», — рассказал Денис Буцаев. По словам гендиректора РЭО, наличие такого сертификата считается подтверждением высоких стандартов качества утилизации, используемых в роли ориентира в компании, а также соответствия процесса утилизации всем продиктованным системой требованиям. Об этом пишет NewsNN.
Желающим пройти сертификацию утилизаторам следует подтвердить соответствие установленным стандартам, а их услуги должны отвечать всем существующим техническим требованиям, нормативным и прочим документам. Выдачу сертификатов реализует Российский экологический оператор во взаимодействии с Роскачеством.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский, в свою очередь, напомнил, что развитие системы утилизации отходов в РФ должно обеспечить решение задач по снижению уровня захоронения отходов, поставленных в федпроекте «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», и по росту объема перехода отходов во вторичный оборот, что намечено в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла».
Специалисты РЭО запустили систему добровольной сертификации услуг по утилизации отходов от использования товаров и упаковки и ввели ее в реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта). Роль органа реализации сертификации выполняет Роскачество.
Право на размещение заявки на сертификацию имеют как российские юрлица, так и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги в сфере утилизации отходов от товаров и упаковки. Далее организации придется пройти двухэтапную проверку: документарную и выездную, связанную с изучением состояния производства.
В этом году X Невский международный экологический конгресс проходит в период с 25 по 26 мая. В рамках конгресса РЭО планирует ряд экологических мероприятий.