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РЭО начал выдачу своих документов о добровольной сертификации

25 мая 2023, 19:07
Фото: reo.ru
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев принял участие во вручении сертификата соответствия системе добровольной сертификации РЭО на полях X Невского международного экологического конгресса. Его первым обладателем стал гендиректор АО «Корпорация Экополис» Игорь Сидоров.

«Сертификат был выдан ООО ПО «ЭкоТехПром», входящему в «Корпорацию Экополис». Это высокотехнологичный завод по переработке электронного и электрического оборудования. Сертификат удостоверяет, что услуги по утилизации отходов I–IV классов опасности соответствуют правилам системы добровольной сертификации (СДС) РЭО», — рассказал Денис Буцаев. По словам гендиректора РЭО, наличие такого сертификата считается подтверждением высоких стандартов качества утилизации, используемых в роли ориентира в компании, а также соответствия процесса утилизации всем продиктованным системой требованиям. Об этом пишет NewsNN.

Желающим пройти сертификацию утилизаторам следует подтвердить соответствие установленным стандартам, а их услуги должны отвечать всем существующим техническим требованиям, нормативным и прочим документам. Выдачу сертификатов реализует Российский экологический оператор во взаимодействии с Роскачеством.

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский, в свою очередь, напомнил, что развитие системы утилизации отходов в РФ должно обеспечить решение задач по снижению уровня захоронения отходов, поставленных в федпроекте «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», и по росту объема перехода отходов во вторичный оборот, что намечено в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла».

Специалисты РЭО запустили систему добровольной сертификации услуг по утилизации отходов от использования товаров и упаковки и ввели ее в реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта). Роль органа реализации сертификации выполняет Роскачество.

Право на размещение заявки на сертификацию имеют как российские юрлица, так и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги в сфере утилизации отходов от товаров и упаковки. Далее организации придется пройти двухэтапную проверку: документарную и выездную, связанную с изучением состояния производства.

В этом году X Невский международный экологический конгресс проходит в период с 25 по 26 мая. В рамках конгресса РЭО планирует ряд экологических мероприятий.

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