РЭО начал выдачу своих документов о добровольной сертификации

«Сертификат был выдан ООО ПО «ЭкоТехПром», входящему в «Корпорацию Экополис». Это высокотехнологичный завод по переработке электронного и электрического оборудования. Сертификат удостоверяет, что услуги по утилизации отходов I–IV классов опасности соответствуют правилам системы добровольной сертификации (СДС) РЭО», — рассказал Денис Буцаев. По словам гендиректора РЭО, наличие такого сертификата считается подтверждением высоких стандартов качества утилизации, используемых в роли ориентира в компании, а также соответствия процесса утилизации всем продиктованным системой требованиям. Об этом пишет NewsNN.