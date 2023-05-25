РЭО намерен включить нижегородские мусоровозы в федеральную систему прослеживаемости

Событие прокомментировал генеральный директор РЭО, напомнив, что на региональных операторах лежит ответственность за реализацию всего алгоритма работы с отходами — сбор, перевозку, складирование, обработку, утилизацию, захоронение. Регоператоры составляют наиболее приемлемые маршруты и контролируют перемещения мусоровозов, занимаются документацией. В целях поддержки работы региональных операторов по инициативе РЭО была учреждена АИС «А.ПРО». В рамках заключенного соглашения Российский экологический оператор составит для Нижегородской области методологию анализа и обработки сведений о регионе, которые собираются посредством системы. Буцаев выразил надежду, что именно такое взаимодействие позволит организовать автоматический обмен информацией в ходе модернизации комплексной системы обращения с отходами на уровне региона. Он заявил, что в будущем подобную стратегию ППК «РЭО» считает целесообразным внедрить по всей России.