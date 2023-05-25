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РЭО намерен включить нижегородские мусоровозы в федеральную систему прослеживаемости

25 мая 2023, 19:53
Фото: 1MI
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) подписала документ об информационном сотрудничестве с правительством Нижегородской области и обществом с ограниченной ответственностью «А.ПРО».

Как сообщает newsnn.ru, подписание договоренности тремя сторонами — главой ППК «РЭО» Денисом Буцаевым, губернатором региона Глебом Никитиным, представителем ООО «А.ПРО» Артемом Седовым — было организовано на площадке X Невского международного экологического конгресса (НМЭК).

Событие прокомментировал генеральный директор РЭО, напомнив, что на региональных операторах лежит ответственность за реализацию всего алгоритма работы с отходами — сбор, перевозку, складирование, обработку, утилизацию, захоронение. Регоператоры составляют наиболее приемлемые маршруты и контролируют перемещения мусоровозов, занимаются документацией. В целях поддержки работы региональных операторов по инициативе РЭО была учреждена АИС «А.ПРО». В рамках заключенного соглашения Российский экологический оператор составит для Нижегородской области методологию анализа и обработки сведений о регионе, которые собираются посредством системы. Буцаев выразил надежду, что именно такое взаимодействие позволит организовать автоматический обмен информацией в ходе модернизации комплексной системы обращения с отходами на уровне региона. Он заявил, что в будущем подобную стратегию ППК «РЭО» считает целесообразным внедрить по всей России.

С собранной в рамках данной договоренности информацией можно будет ознакомиться в том числе и в Федеральной государственной информационной системе управления твердыми коммунальными отходами (ФГИС УТКО). При наличии данных о работе регоператоров, операторов по обращению с отходами в автоматизированных системах «А.ПРО» компания должна будет также публиковать их в электронной модели федеральной схемы обращения с отходами.

Автоматизированная информационная система «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «А.ПРО») разработана при поддержке Российского экологического оператора» и ООО «Большая Тройка». Чтобы оперативно передавать информацию от компаний к руководящим структурам и обратно, к эксплуатации такой системы регулярно прибегают регоператоры. АИС «А.ПРО» ведет контроль за действиями оператора на всех этапах: от подписания договоров до распределения ежедневных задач между водителям мусоровозов, автоматически распределяя работу и перестраивая маршруты согласно наблюдающейся в текущий момент загрузке на объектах инфраструктуры.

Ранее ППК «РЭО» анонсировала запуск мобильного приложения для водителей мусоровозов. С его помощью регоператоры смогут своевременно следить за вывозом мусора с контейнерных площадок.

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