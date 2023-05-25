tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 мая 16:59

Published 25 мая 16:59

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Изображение материала

РЖД и парламентарии обсуждают готовность к летней пассажирской кампании 2023 года

25 мая 2023, 16:59
Фото: piqsels.com
25 мая состоялась рабочая встреча руководителей ОАО «РЖД» с сенаторами и депутатами от южных регионов России в центральном офисе компании в Москве. В ходе встречи были обсуждены вопросы готовности холдинга к летней пассажирской кампании 2023 года.

Участники встречи посетили Главный центр управления Российских железных дорог, где ознакомились с системами мониторинга движения пассажирских поездов, ходом строительных работ на железнодорожной инфраструктуре, работой вокзалов и касс и другими аспектами деятельности компании.

Основное внимание было уделено предстоящему летнему отпускному сезону, включая вопросы доступности билетов на поезда, следующие в направлении курортов Черноморского побережья и Северного Кавказа, а также качеству подвижного состава, услуг и сервисов в поездах.

Руководитель по коммуникациям ОАО «РЖД» Юрий Нагорных отметил, что компания регулярно сотрудничает и вступает в диалог с представителями Совета Федерации и Государственной думы РФ в различных форматах, таких как парламентские слушания и встречи с депутатскими группами. В ходе этих встреч звучали предложения провести отдельное совещание для подробного обсуждения готовности РЖД к предстоящему летнему перевозочному сезону в условиях закрытых аэропортов.

В связи с увеличением спроса на южных направлениях летом текущего года, особенно на курорты Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод, будет предложено около 13,4 миллиона мест, что на 26,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Планируется добавить более тысячи дополнительных рейсов.

В этом летнем сезоне планируется перевезти около 11,2 миллиона пассажиров в сообщении с курортами Краснодарского края и здравницами Ставрополья, что на 2,1% больше, чем в прошлом году. Для обеспечения перевозок на южных направлениях будет задействовано более 5,7 тысячи вагонов, включая двухэтажные поезда, осуществляющие рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Адлер, а также из Москвы в Кисловодск. Кроме того, с 27 мая будет запущен двухэтажный поезд, который будет курсировать между Уфой и Имеретинским курортом, проходя через различные крупные города.

В рамках летней оздоровительной кампании планируется перевезти более 620 тысяч детей в составе организованных групп. Для их перевозки будут использоваться современные вагоны, оснащенные экологически чистыми биотуалетами, автоматизированными системами питьевого водоснабжения и системами кондиционирования воздуха.

В связи с увеличением нагрузки на железнодорожный транспорт рассматривается вопрос организации комбинированных маршрутов для детских групп. Например, детские группы, прибывающие в аэропорты курортов Юга России, будут отправляться железнодорожным транспортом в направлении Черноморского побережья.

Также было отмечено, что из-за масштабных ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре в Центральном транспортном узле глубина продажи билетов на некоторые поезда была временно ограничена до 45 суток. В настоящее время глубина продажи билетов уже возвращена до середины августа после завершения работ по планированию окон и корректировке маршрутов следования.

Участники встречи выразили благодарность и отметили, что все обсужденные вопросы будут переданы в различные органы власти, как на местном, так и на федеральном уровне, с целью найти быстрые решения и создать более комфортные условия для пассажиров и железнодорожников.

Подпишитесь
Новоженов с НТМК: всего один кандидат выдвинут на звание «Почетного гражданина Тагила»
Сегодня, 12:23
Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
Сегодня, 05:31
Что такое гринвошинг и есть ли он в Нижнем Тагиле?
Вчера, 09:15
Жители Верхней Салды пожаловались на унылый День молодежи
Сегодня, 13:43
В 2,5 раза выросло число подделки молочных продуктов в Свердловской области
Вчера, 11:34
Участок по доставке пенсий переехал в новое место в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:50