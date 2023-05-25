Скандал из-за неоплаченных фото для выпускного альбома возник в школе Первоуральска

Родительница девочки, узнав об инциденте, возмутилась. Ранее, по ее словам, фотографировали всех детей вне зависимости от того, кто сдает или не сдает деньги. Женщина отправилась в школу и устроила скандал, в результате которого сотрудникам образовательного учреждения пришлось вызывать полицию.