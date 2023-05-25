Скандал из-за неоплаченных фото для выпускного альбома возник в школе Первоуральска

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Не оплачивать фотоальбом, который стоит 1600 рублей, решила мать девятиклассницы, так как в ее классе учится двоюродная сестра девочки. Поэтому они приняли решение, что одного выпускного альбома на двоих им хватит, пишет Е1.
Однако фотограф во время мероприятия выгнала девочку, не позволив ей поучаствовать в съемке общей фотографии, объяснив это тем, что деньги она не сдавала.
Родительница девочки, узнав об инциденте, возмутилась. Ранее, по ее словам, фотографировали всех детей вне зависимости от того, кто сдает или не сдает деньги. Женщина отправилась в школу и устроила скандал, в результате которого сотрудникам образовательного учреждения пришлось вызывать полицию.
В пресс-службе полиции по Первоуральску отметили, что факт конфликта был зафиксирован. Сотрудниками полиции сейчас проводится проверка.
Напомним, 22 мая 2023 года в Нижнем Тагиле у школьных выпускников прошел последний звонок.