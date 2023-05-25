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Спасенный от живодера в Нижнем Тагиле пес Чип находится в ветклинике в Екатеринбурге

25 мая 2023, 08:12
Скрин с видео Уралсити
Собаку, которую 23 мая забрали у горе-стримера из Нижнего Тагила, передали зоозащитникам, и сейчас Чип находится в одной из клиник Екатеринбурга на стационаре. Его здоровью ничего не угрожает, а волонтерам уже пишут со всей России — желающих забрать себе пса много.

После стационара и на время следствия собака будет жить у волонтера Татьяны. Позже зоозащитники будут искать ему новый дом с любящими хозяевам. Сейчас Чип находится в одной из ветеринарных клиник Екатеринбурга. Собаке около пяти лет. Пес очень дружелюбный и не смотря на то, что он уже взрослый, волонтеры уверены, что обязательно найдут Чипу новый дом.

По состоянию здоровья у него все достаточно хорошо. Сейчас он находится на стационаре. Правда, пока пес ведет себя довольно боязливо. В пятницу Чипа будут кастрировать, после чего я смогу забрать его к себе. Отдать Чипа можно будет только после того, как следствие закончится. На примете уже есть несколько кандидатов. Пишут и звонят, кстати, со всей России. Недавно вот из Питера написали, с Москвы. Отдавать собаку будем под договор с фото и видео отчетом. Потом в гости будем приезжать, — рассказала редакции Татьяна, куратор собаки.
Татьяна и Чип в ветеринарной клинике

Напомним, что 23 мая в Нижнем Тагиле сотрудниками полиции был задержан бывший хозяин Чипа. Его доставили в отдел, с ним работают правоохранители.

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