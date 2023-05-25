Спасенный от живодера в Нижнем Тагиле пес Чип находится в ветклинике в Екатеринбурге

После стационара и на время следствия собака будет жить у волонтера Татьяны. Позже зоозащитники будут искать ему новый дом с любящими хозяевам. Сейчас Чип находится в одной из ветеринарных клиник Екатеринбурга. Собаке около пяти лет. Пес очень дружелюбный и не смотря на то, что он уже взрослый, волонтеры уверены, что обязательно найдут Чипу новый дом.