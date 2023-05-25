Тагильчане с ОВЗ заняли 1 место в юношеских соревнованиях по плаванию

Команда спортсменов из нижнетагильской спортшколы заняла 1 место во всероссийских детско-юношеских состязаниях по плаванию среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Спортивное мероприятие прошло в Дзержинске с 18 по 23 мая 2023 года.