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Тагильчане с ОВЗ заняли 1 место в юношеских соревнованиях по плаванию

25 мая 2023, 05:19
Фото: САШ имени Михалины Лысовой во ВКонтакте
Команда спортсменов из нижнетагильской спортшколы заняла 1 место во всероссийских детско-юношеских состязаниях по плаванию среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Спортивное мероприятие прошло в Дзержинске с 18 по 23 мая 2023 года.

Так, Анастасия Мулявина из команды Свердловской области выполнила норматив первого спортразряда. Варвара Захарова исполнила норматив кандидата в спортмастера, еще одна участница, Милена Савицкая, заняла четвертое место по первому спортивному разряду, сообщили в группе спортадаптивной школы им. Михалины Лысовой во ВКонтакте.

В общекомандном зачете участники соревнований из Свердловской области заняли 1 место.

Фото: САШ имени Михалины Лысовой во ВКонтакте

Всего в прошедших соревнованиях участвовало 192 спортсмена из 28 регионов страны.

Напомним, недавно нижнетагильские спортсмены оказались на первых местах по результатам участия во всероссийских соревнованиях по тхэквондо.

Спортсмены из Тагила стали призерами на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо
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