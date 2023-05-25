Тагильчане с ОВЗ заняли 1 место в юношеских соревнованиях по плаванию

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Так, Анастасия Мулявина из команды Свердловской области выполнила норматив первого спортразряда. Варвара Захарова исполнила норматив кандидата в спортмастера, еще одна участница, Милена Савицкая, заняла четвертое место по первому спортивному разряду, сообщили в группе спортадаптивной школы им. Михалины Лысовой во ВКонтакте.
В общекомандном зачете участники соревнований из Свердловской области заняли 1 место.
Всего в прошедших соревнованиях участвовало 192 спортсмена из 28 регионов страны.
Напомним, недавно нижнетагильские спортсмены оказались на первых местах по результатам участия во всероссийских соревнованиях по тхэквондо.