«УАЗ» и дизельные генераторы отправили на СВО уральские таможенники

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Перед отправкой автомобиль прошел диагностику. «УАЗ» укомплектовали необходимыми инструментами, а также подготовили к эксплуатации в боевых условиях. Именно об этом попросили в письме военные.
В машину также погрузили дизельные генераторы и хозяйственные инструменты. Ранее таможенники уже передали бойцам на фронт две «буханки», продукты, медикаменты, средства гигиены, различное оборудование и технику. Также с начала спецоперации они собрали более 10 миллионов рублей для военнослужащих на передовой, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.