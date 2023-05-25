TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Изображение материала

«УАЗ» и дизельные генераторы отправили на СВО уральские таможенники

25 мая 2023, 12:17
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
Гуманитарный груз отправили бойцам на СВО сотрудники Уральского таможенного управления и Екатеринбургской таможни. Военнослужащие получат «УАЗ» и дизельные генераторы.

Перед отправкой автомобиль прошел диагностику. «УАЗ» укомплектовали необходимыми инструментами, а также подготовили к эксплуатации в боевых условиях. Именно об этом попросили в письме военные.

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

В машину также погрузили дизельные генераторы и хозяйственные инструменты. Ранее таможенники уже передали бойцам на фронт две «буханки», продукты, медикаменты, средства гигиены, различное оборудование и технику. Также с начала спецоперации они собрали более 10 миллионов рублей для военнослужащих на передовой, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Гуманитарная помощь из Нижнего Тагила прибыла на фронт
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэрия Нижнего Тагила подарила «Союзу десантников» УАЗ для поездки на СВОГуманитарная помощь отправилась на передовую из Нижнего Тагила40 тонн гуманитарной помощи отправлено из Свердловской области в ЛНР
#Евгения Сафина#Операция на Украине#Свердловская область#Екатеринбург#Общество#Гуманитарная помощь#Машина#Таможенники
Подпишитесь
Конфликт частного профсоюза с Уралвагонзаводом обостряется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:15
Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга
Вчера, 07:27
Жители Нижнего Тагила подозревают ЕВРАЗ НТМК в ночных выбросах в дни НМУ
Сегодня, 07:08
Депутат гордумы Нижнего Тагила уволила с УВЗ профсоюзника за один прогул
23 мая 13:34
Дороги, медицина, бизнес и образование: топ свердловских telegram-каналов
Сегодня, 10:03
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 04:00