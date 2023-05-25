«УАЗ» и дизельные генераторы отправили на СВО уральские таможенники

В машину также погрузили дизельные генераторы и хозяйственные инструменты. Ранее таможенники уже передали бойцам на фронт две «буханки», продукты, медикаменты, средства гигиены, различное оборудование и технику. Также с начала спецоперации они собрали более 10 миллионов рублей для военнослужащих на передовой, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.