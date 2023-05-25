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«Уралэлектромедь» модернизировал питающую подстанцию в химико-металлургическом цехе

25 мая 2023, 05:41
Фото: ОАО «УГМК»
В химико-металлургическом цехе АО «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме (входит в группу УГМК) выполнена модернизация подстанции 6 кВ ТП №32. Это повысило надежность электроснабжения цеха, безопасность работы электротехнического персонала.

Подстанция питает аффинажное отделение цеха и другие участки, где проводятся технологические процессы ХМЦ, рассказал главный энергетик предприятия Александр Белоусов.

Комплексные решения позволили нам смонтировать энергетическое оборудование таким образом, чтобы питание агрегатов было из единого центра с учётом оптимального обслуживания. Помещение подстанции отвечает современным требованиям эксплуатации. Все работы выполнены в условиях действующего производства, — отметил главный энергетик.
Фото: ОАО «УГМК»

Усовершенствование энергосистемы цеха началась в 2022 году. За это время работники подрядной организации и энергоцеха вынесли силовые питающие кабели на эстакаду (порядка 2 км). Это улучшит условия и повысит надежность эксплуатации оборудования. Также установили новые высоковольтные ячейки распределительных устройств с секционированием 4б. Подобное оснащение дает высокий уровень надёжности. Позже были смонтированы отсеки релейной защиты, силового выключателя и кабельного ввода.

Кроме того, проведены строительные работы по обустройству помещения: покрашены стены, смонтированы металлоконструкции нового фальшпола, смонтирована система освещения, охранная и пожарная сигнализации и контур защитного заземления.

#Анастасия Стрежнева#Свердловская область#УГМК#Группа УГМК#Верхняя Пышма#Модернизация#Энергетика#Металлургия
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