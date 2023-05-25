«Уралэлектромедь» модернизировал питающую подстанцию в химико-металлургическом цехе

Усовершенствование энергосистемы цеха началась в 2022 году. За это время работники подрядной организации и энергоцеха вынесли силовые питающие кабели на эстакаду (порядка 2 км). Это улучшит условия и повысит надежность эксплуатации оборудования. Также установили новые высоковольтные ячейки распределительных устройств с секционированием 4б. Подобное оснащение дает высокий уровень надёжности. Позже были смонтированы отсеки релейной защиты, силового выключателя и кабельного ввода.



Кроме того, проведены строительные работы по обустройству помещения: покрашены стены, смонтированы металлоконструкции нового фальшпола, смонтирована система освещения, охранная и пожарная сигнализации и контур защитного заземления.