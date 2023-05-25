В Нижнем Тагиле скончался известный композитор Сергей Ведерников

Posted 25 мая 2023, 09:47
Published 25 мая 2023, 09:47
Modified 25 мая 2023, 09:49
Updated 25 мая 2023, 09:49
Супруга тагильского композитора Тамара Ведерникова сообщила на своей странице в социальной сети. О дате прощания супруга даст информацию позже.
Сегодня ушел из жизни мой муж, Ведерников Сергей Анатольевич, тагильский композитор, автор детских песен, руководитель ансамблей «Мечтатели», «Композитор Апрель», один из создателей детского конкурса «Золотой петушок». Светлая память, любим, ты останешься навсегда в наших сердцах!
Сергей Ведерников посвятил жизнь музыке. Он написал более 200 песен, издал несколько нотных сборников. В сотрудничестве с поэтессой Ириной Денисовой тагильчанин выпустил компакт диск «Песни новой школы», ставший популярным и востребованным в российских школах и гимназиях. Кроме того, Сергей писал для детей и профессиональных исполнителей, музыку к новогодним спектаклям и массовым мероприятиям, делал авторские аранжировки.
Песни Сергея Ведерникова звучали в популярных телевизионных программах: «Хит парад 5+», «На балу у Золушки», «Утренняя звезда», «Пятьдесят на пятьдесят» и многих других.
Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родным и близким Сергея Ведерникова.