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В конкурсе писательского мастерства могут поучаствовать жители Нижнего Тагила

25 мая 2023, 07:25
Фото: 1MI
Жителей Нижнего Тагила приглашают к участию в конкуре писательства от Центральной городской библиотеки.

Конкурсные мероприятия пройдут с мая по август 2023 года. Конкурс называется «Души чарующие строки». В нем могут поучаствовать как тагильчане, так и жители других муниципальных образований Горнозаводского округа.

Цель конкурса — найти и поддержать творческих людей в сфере писательского мастерства. Для участия необходимо подать заявку.

Участвовать могут подростки от 12 до 18 лет, а также взрослые. Есть несколько номинаций. По литературному направлению это: рассказ, сказка, стихотворение, эссе, драматургия, истории для проекта «Культурная карта Нижнего Тагила». От одного автора принимается не более трех произведений.

В качестве изобразительных работ будут приниматься: портрет, пейзаж, иллюстрация к книге, жанровая зарисовка. Работы могут быть выполнены тушью, карандашом или другими материалами. От одного человека смогут принять не более двух работ.

Отправлять работы нужно на почту: morley1@rambler.ru. Конкурс уже стартовал, работы будут приниматься до 30 мая. Награждение победителей состоится 12 августа.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Конкурс#Рисунки#ИЗО#Писательство#Общество
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