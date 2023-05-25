В конкурсе писательского мастерства могут поучаствовать жители Нижнего Тагила

Участвовать могут подростки от 12 до 18 лет, а также взрослые. Есть несколько номинаций. По литературному направлению это: рассказ, сказка, стихотворение, эссе, драматургия, истории для проекта «Культурная карта Нижнего Тагила». От одного автора принимается не более трех произведений.