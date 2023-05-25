В конкурсе писательского мастерства могут поучаствовать жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Конкурсные мероприятия пройдут с мая по август 2023 года. Конкурс называется «Души чарующие строки». В нем могут поучаствовать как тагильчане, так и жители других муниципальных образований Горнозаводского округа.
Цель конкурса — найти и поддержать творческих людей в сфере писательского мастерства. Для участия необходимо подать заявку.
Участвовать могут подростки от 12 до 18 лет, а также взрослые. Есть несколько номинаций. По литературному направлению это: рассказ, сказка, стихотворение, эссе, драматургия, истории для проекта «Культурная карта Нижнего Тагила». От одного автора принимается не более трех произведений.
В качестве изобразительных работ будут приниматься: портрет, пейзаж, иллюстрация к книге, жанровая зарисовка. Работы могут быть выполнены тушью, карандашом или другими материалами. От одного человека смогут принять не более двух работ.
Отправлять работы нужно на почту: morley1@rambler.ru. Конкурс уже стартовал, работы будут приниматься до 30 мая. Награждение победителей состоится 12 августа.