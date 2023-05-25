TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Изображение материала

В Нижнем Тагиле скончался известный композитор Сергей Ведерников

25 мая 2023, 09:47
Фото: TagilCity.ru/Личная страница С. Ведерникова ВК
Композитор, музыкальный руководитель Всероссийского открытого телевизионного конкурса детской эстрадной песни «Золотой петушок», почетный работник образования Российской Федерации Сергей Ведерников скончался в Нижнем Тагиле. О случившемся сообщила супруга тагильчанина.

Супруга тагильского композитора Тамара Ведерникова сообщила на своей странице в социальной сети. О дате прощания супруга даст информацию позже.

Сегодня ушел из жизни мой муж, Ведерников Сергей Анатольевич, тагильский композитор, автор детских песен, руководитель ансамблей «Мечтатели», «Композитор Апрель», один из создателей детского конкурса «Золотой петушок». Светлая память, любим, ты останешься навсегда в наших сердцах!

Сергей Ведерников посвятил жизнь музыке. Он написал более 200 песен, издал несколько нотных сборников. В сотрудничестве с поэтессой Ириной Денисовой тагильчанин выпустил компакт диск «Песни новой школы», ставший популярным и востребованным в российских школах и гимназиях. Кроме того, Сергей писал для детей и профессиональных исполнителей, музыку к новогодним спектаклям и массовым мероприятиям, делал авторские аранжировки.

Песни Сергея Ведерникова звучали в популярных телевизионных программах: «Хит парад 5+», «На балу у Золушки», «Утренняя звезда», «Пятьдесят на пятьдесят» и многих других.

Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родным и близким Сергея Ведерникова.

Известная преподаватель УГЛТУ скончалась в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Смерть#Музыка#Общество#Эксклюзив
Подпишитесь
Депутат гордумы Нижнего Тагила уволила с УВЗ профсоюзника за один прогул
23 мая 13:34
Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга
Вчера, 07:27
Сероводород превысил норму в 2,5 раза во время режима НМУ в Нижнем Тагиле 24 мая
Вчера, 14:39
Конфликт частного профсоюза с Уралвагонзаводом обостряется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:15
Свердловский Минздрав пока не утвердил ремонт травмпункта на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:58
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 04:00