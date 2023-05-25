В Нижнем Тагиле скончался известный композитор Сергей Ведерников

Сергей Ведерников посвятил жизнь музыке. Он написал более 200 песен, издал несколько нотных сборников. В сотрудничестве с поэтессой Ириной Денисовой тагильчанин выпустил компакт диск «Песни новой школы», ставший популярным и востребованным в российских школах и гимназиях. Кроме того, Сергей писал для детей и профессиональных исполнителей, музыку к новогодним спектаклям и массовым мероприятиям, делал авторские аранжировки.