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В Свердловской области увеличены цены на эвакуацию машин

25 мая 2023, 12:48
Фото: 1MI
Новые цены на эвакуацию машин появились в Свердловской области. Их опубликовала РЭК.

Стоимость эвакуации автомобилей увеличилась. Проект документа размещен на сайте ведомства. В силу документ вступит ровно через неделю.

Так, теперь стоимость эвакуации легкового автомобиля по всему региону — 2857 рублей. Для некоторых частей региона сумма эвакуации выросла более чем в четыре раза.

За эвакуацию мотоцикла заплатить придется 2 604 рубля, за автобус – 12 126 рублей, за микроавтобус – 3 065, за грузовик – 12 167, за негабаритную технику – 33 122.

Отмечается, что с предложением об увеличении расценок в РЭК обратились организации, которые имеют полномочия эвакуировать чужие авто.

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#Эвакуация#Цены#Машины#Экономика#Свердловская область#Елена Озерова
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