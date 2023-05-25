В Свердловской области увеличены цены на эвакуацию машин

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Стоимость эвакуации автомобилей увеличилась. Проект документа размещен на сайте ведомства. В силу документ вступит ровно через неделю.
Так, теперь стоимость эвакуации легкового автомобиля по всему региону — 2857 рублей. Для некоторых частей региона сумма эвакуации выросла более чем в четыре раза.
За эвакуацию мотоцикла заплатить придется 2 604 рубля, за автобус – 12 126 рублей, за микроавтобус – 3 065, за грузовик – 12 167, за негабаритную технику – 33 122.
Отмечается, что с предложением об увеличении расценок в РЭК обратились организации, которые имеют полномочия эвакуировать чужие авто.